Mersin'in Silifke ilçesinde Ü.G'nin kullandığı, 35 işçiyi taşıyan 33 AHG 159 plakalı otobüs, Akdere Mahallesi D-400 kara yolunda refüje çarptı. Devrilen araçtaki sürücü ve 22 işçi yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Servisteki işçilerin, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları öğrenildi.
- Asayiş
Çalışanlarının servisi devrildi: 23 kişi yaralandı
Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışanları taşıyan işçi servisi devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.