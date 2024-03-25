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Çalışanlarının servisi devrildi: 23 kişi yaralandı

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışanları taşıyan işçi servisi devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Çalışanlarının servisi devrildi: 23 kişi yaralandı mask

Mersin'in Silifke ilçesinde Ü.G'nin kullandığı, 35 işçiyi taşıyan 33 AHG 159 plakalı otobüs, Akdere Mahallesi D-400 kara yolunda refüje çarptı. Devrilen araçtaki sürücü ve 22 işçi yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Servisteki işçilerin, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları öğrenildi.
# sağlık, acil, kaza

25 Mar 2024 - 22:19 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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