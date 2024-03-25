Çalışanlarının servisi devrildi: 23 kişi yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde Ü.G'nin kullandığı, 35 işçiyi taşıyan 33 AHG 159 plakalı otobüs, Akdere Mahallesi D-400 kara yolunda refüje çarptı. Devrilen araçtaki sürücü ve 22 işçi yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Servisteki işçilerin, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları öğrenildi.