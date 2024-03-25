- Asayiş

Sanayi sitesindeki yangın söndürüldü!

Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm deposunda çıkan ve 5 iş yerine sirayet eden yangın, 24 araç ve 71 itfaiye personelinin çalışmasıyla söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Sanayi sitesindeki yangın söndürüldü! mask
Sanayi sitesindeki yangın söndürüldü!
Sanayi sitesindeki yangın söndürüldü!
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Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm deposunda bilinmeye bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bitişiğindeki 5 iş yerine daha sıçradı. Yükselen alevler gökyüzünü kaplarken, küçük çapta patlamalar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dört bir yandan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü. Ekipler daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

24 araç ve 71 personelle müdahale edildi
Yangında depo ve iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, yangına 24 araç ve 71 personelle müdahale edildiğini açıkladı.
Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
# Sanayi, sağlık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, büyük

25 Mar 2024 - 22:20 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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