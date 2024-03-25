AKP'nin emekli çıkmazı! Bu kez de zam yerine özel indirim vadettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl en düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağını açıklamıştı. Artan enflasyon ve ekonomik kriz karşısında asgari ücretten de düşük olan emekli maaşlarına zam yapılmasını bekleyen emekli vatandaşlara zam yerine özel indirim şoku yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kırşehir'de gerçekleştirdiği konuşmada, emeklilere özel indirim ve kampanyalar düzenleyeceklerini açıkladı.
“ÖZEL İNDİRİMLER İLE BİRLİKTE EMEKLİLERİN YAŞAM KALİTESİ ARTACAK”
SGK olarak, diğer bankalarla da kamu bankalarının miktarları asgari olacak şekilde promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmaların devam ettiğini belirten Işıkhan, Emeklilerin yaşam kalitesini artıracaklarını belirterek, “Fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı, emekliler yılı kapsamında hayata geçiriyoruz. PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız” ifadelerini kullandı.
“MARKETLERDE BE GİYİM MAĞAZALARINDA EMEKLİLER İÇİN İNDİRİM YAPACAĞIZ”
Marketlerde ve giyim mağazalarında da emekliler için indirim yapacaklarını belirten Işıkhan, “Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız. Bunun gibi emeklilerimize imtiyaz sağlayan birçok uygulamayı emekliler yılı kapsamında günbegün kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Emekli İzmit Li - Evet BU İşler ZOR Kampanya yap . Lakin TÜM emekliler ÇALIŞAN emekliler hariç DEĞİL.
Belediyelerin verdiği Sözlerde YALAN Bize Hiç Ulaşmadı.
Emekli - ALAVERA DALAVERA SON YILLARDIR HAKKIMIZ ÇALINDI GASP EDİLDİ GIRTLAĞA KADAR BORÇ İÇİNDEYİZ. İNDİRİMLİ TATİL ELMA ŞEKERİ. ERDOĞAN EMEKLİYLE UĞRAŞMA HAKKIMIZ 36.500.00 TL Yİ VER
Ahmet - içi boş laflar,emeklinin t.havayollarında ne işi olur allah aşkına.tarım kredi dediğiniz yerlerin et i ne budu ne,çoğu yerde mağazası yok,zararına malmı satsın.ptt avm vs.yandı keten helvası.bari çeşmelerden suyuda indirimli vereseydiniz,havayıda bedava deseydiniz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.