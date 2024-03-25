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Şanlıurfaspor'da maaş krizi

1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor'da futbolcular maaş alamadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

Anadolu Ajansı
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Şanlıurfaspor'da maaş krizi mask

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor’da futbolcular, maaş ve gereken ödemeleri alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız bugün yapılacak antrenmana, maaş ve gereken ödemelerini alamadıkları gerekçesi ile çıkmamış ve bundan sonrada çıkmama kararı almış bulunmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bugün antrenmandan fotoğraf paylaşılmadığı için taraftarlardan özür dilendiği kaydedildi.
# medya

25 Mar 2024 - 22:52 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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