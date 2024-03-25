Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler bitişikteki 4 iş yerine sıçradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Yangın, 21 araç ve 71 itfaiye personelinin müdahalesiyle 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.Yangında geri dönüşüm deposunda henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişinin cansız bedeni bulundu.Ceset otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve diğer birimlerin süratle olaya müdahale ederek yangını söndürdüğünü, yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
25 Mar 2024 - 23:46- Asayiş Güncelleme:
Sanayi sitesinde çıkan yangında 1 kişi öldü
Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan ve çevredeki 4 iş yerine sıçrayan yangında 1 kişi öldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.