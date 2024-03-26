Merttürk, Bolulularla bir araya geldi

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. CHP Kartepe SKM tarafından organize edilen programlar çerçevesinde yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Merttürk, Kartepe Simit'te gerçekleşen programda Kocaeli Bolulular Derneği Başkanı Cengiz Şimşek ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Samimi hoş sohbet ortamda gerçekleşen programda, Merttürk, seçim beyannamesinde yer alan projelerinden bahsetti. Konuşmaların ardından Merttürk, dernek üyelerinin kendisine yönelttiği soruları içtenlikle cevapladı.

SAMİMİ, HOŞ SOHBET ORTAM

CHP Kartepe SKM'nin organize ettiği programlar çerçevesinde, Kocaeli Bolulular Derneği Başkanı Cengiz Şimşek'in ev sahipliğinde Kartepe Simit'te gerçekleşen programda Merttürk'e; CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, İlçe Yöneticileri, CHP Kartepe SKM Üyesi Temel Ofluoğlu, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan, CHP Derince Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Parlak ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Samimi, hoş sohbet ortamda gerçekleşen programda Merttürk, dernek üyelerinin sorun talep ve önerilerini dinledi, 31 Mart için ekibi ve kendisi için destek istedi.

MERTTÜRK, "BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Kendilerini sonsuz hürmetle ağırlayan, hoş sohbetleri ve gösterdikleri samimiyet için Kocaeli Bolulular Derneği Başkanı Cengiz Şimşek'in nezdinde tüm dernek üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Bu akşam kıymetli Bolulu hemşehrilerimizle bir aradayız. Sorunlarını, talep ve önerilerini dinledik. Seçim beyannamemizde yer alan Kartepe'mize dair projelerimizden bahsettik. Fikirleri, önerileri bizler için çok kıymetli. Bizler onlardan aldığımız bu enerji ile yolumuza devam ediyoruz, yorulmadan umutla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte başaracağız. El ele, omuz omuza, Kartepe'mizi hep birlikte güzelleştireceğiz. Güzel yürekli Bolulu hemşerilerimize sonsuz teşekkürlerimizle" ifadelerini kullandı.