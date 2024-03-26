İletişim devi 1200 kişi işten çıkaracak

Cep telefonu üretiminde önde gelen gelen firmalardan biri olan Ericsson'dan flaş karar...Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ericsson kritik olan yatırımları sürdürürken küresel maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak personel sayısını azaltacak.

1200 KİŞİ ÇIKARILACAK

Şirketten yapılan açıklamada verimliliği artırmak için bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada, “Süregelen küresel girişimlerin bir parçası olarak Ericsson, İsveç'te yaklaşık 1200 kişiyi işten çıkaracak. Şirket, sendikalarla görüşmelere başlamıştır.” denildi.

Açıklamaya göre, 2024’te zor bir mobil ağ pazarı ve müşterilerin temkinli davranması nedeniyle sipariş hacimlerinde daha fazla düşüş bekleniyor.

Şirket, 2023 başında da maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak dünya çapında 8 bin 500 kişiyi işten çıkarılmıştı.Bu kapsamda ise İsveç'te 1400 çalışanın işine son verilmişti. firma son olarak da 1200 kişiyi işten çıkaracak.