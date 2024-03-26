Bebek satışı yapılan siteler kapatıldı: 30 saat sonra düğmeye bastılar

Biri anne karnında diğerleri iki aylık bebeklerin 100 bin TL değer biçilerek satılması karşısında İçişleri Bakanlığı haberden 30 saat sonra şifresiz ve kayıt olmadan herkesin rahatlıkla girebildiği internet sitesini kapattı.
SUÇ DUYURUSU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın konunun detaylı incelenmesine yönelik savcılığa şikâyette bulunduğu bildirildi.
TEPKİ ÇIĞ GİBİ
Gündeme gelen “satılık bebek” haberi sonrası binlerce kişi sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. Binlerce yurttaş hem bebeklerini satan aileler hem de onları çaresiz bırakan AKP hükümeti eleştirildi. “Vicdansız anne”, “Satılan eşya değil bebek”, “Bebek ticaretine devlet neden sessiz kalıyor”, “Biz bebek sahibi olmak için dua ederken bebeği olanlar satıyor. Bu nasıl vicdan’ yorumları yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.