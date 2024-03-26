İzmit’in Perileri Galatasaray’ı dize getirdi!

İzmit’in Perileri ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i deplasmanda 95-83’lük skorla yendi. Temsilcimiz böylece seride durumu 1-1’e getirdi. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı serinin üçüncü ve final müsabakası, 27 Mart Çarşamba günü İzmit’te Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Maçın en skorer ismi 30 sayı üreten oyuncumuz Ayşe Cora oldu.