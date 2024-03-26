İzmit’in Perileri ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i deplasmanda 95-83’lük skorla yendi. Temsilcimiz böylece seride durumu 1-1’e getirdi. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı serinin üçüncü ve final müsabakası, 27 Mart Çarşamba günü İzmit’te Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Maçın en skorer ismi 30 sayı üreten oyuncumuz Ayşe Cora oldu.
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İzmit’in Perileri Galatasaray’ı dize getirdi!
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci müsabakasında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i deplasmanda 95-83 mağlup etmeyi başardı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.