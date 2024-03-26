- Spor

İzmit’in Perileri Galatasaray’ı dize getirdi!

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci müsabakasında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i deplasmanda 95-83 mağlup etmeyi başardı 

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İzmit’in Perileri Galatasaray’ı dize getirdi! mask

İzmit’in Perileri ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i deplasmanda 95-83’lük skorla yendi. Temsilcimiz böylece seride durumu 1-1’e getirdi. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı serinin üçüncü ve final müsabakası, 27 Mart Çarşamba günü İzmit’te Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Maçın en skorer ismi 30 sayı üreten oyuncumuz Ayşe Cora oldu.
# oldu

26 Mar 2024 - 09:01 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.360.795 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL