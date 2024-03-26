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Başkan Aygün: Yetim gülerse dünya güler

İHH İnsani Yardım Vakfı Derince Temsilciliği’nin düzenlediği iftar programında Başkan Aygün, çocukları ve aileleri yalnız bırakmadı

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Başkan Aygün: Yetim gülerse dünya güler mask
Başkan Aygün: Yetim gülerse dünya güler
Başkan Aygün: Yetim gülerse dünya güler
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İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Derince Temsilciliği, yetim çocuklar ve ailelerine yönelik olarak Yenikent Kültür Merkezi’nde bir iftar programı düzenledi. AKP MKYK Üyesi İlyas Şeker ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün çocukları yalnız bırakmadığı bu özel iftar programında İHH Derince Temsilcisi Furkan Güngör ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. İftar sofralarını tek tek gezerek çocuklar ve ailelerle tek tek sohbet eden Başkan Aygün, “Yetim çocuklarımız bize Yüce Allah’ın emanetidir. Rabbim çocuklarımızın yüzlerinden gülümsemeyi hiç eksik etmesin” dedi.
# AKP, iftar, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün

26 Mar 2024 - 09:05 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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