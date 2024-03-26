Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı

Halk arasında Cübbeli Ahmet adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bursa’daki programlarının iptal edildiği ve kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.
Açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:"Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.