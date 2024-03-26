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Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı

Cübbeli Ahmet olarak bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü'nün kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı mask

Halk arasında Cübbeli Ahmet adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bursa’daki programlarının iptal edildiği ve kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.

Açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:"Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor."
# cübbeli ahmet, medya

26 Mar 2024 - 09:33 - Gündem

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