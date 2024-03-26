Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı

Halk arasında Cübbeli Ahmet adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bursa’daki programlarının iptal edildiği ve kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.

Açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:"Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor."