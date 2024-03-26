Patates kızartması ve soğan halkasında büyük sağlık tehdidi

Bilim insanları patates kızartması ve kızarmış soğan halkasının demans riskini artıracak kimyasallara sahip olabileceği uyarısında bulundu.
Kızartılarak hazırlanan bu gıdaların sadece aşırı kilo alımına sebep olmadığı, demans riskini artırabilecek kimyasallara sahip olabileceği de tespit edildi. Bilim insanları tekrar kullanılan kızartma yağlarının zararlı bileşenlere sahip olabileceğini söyledi.
ABD'deki Chicago Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmada, bu tür besinlerle beslenen laboratuvar farelerinin bilişsel güçlerinin azaldığı tespit edildi. Yeniden kullanılan kızartma yağlarıyla yapılan yemeklerle beslenen farelerde iltihaplanma, damarlarda zarar ve bilişsel güçlerinde zayıflık tespit edildi.
Bu tür besinler verilen farelerde daha çok beyin hasarı görülürken bilim insanları, "Çok yüksek sıcaklıklara getirilen yağlar bazı metabolik rahatsızlıklarla bağlantılı" dedi.
Birçok restoranda kızartma yağlarının tekrar tekrar kullanıldığı belirtilirken bunları çok yoğun tüketmenin beyne hasar verebileceğine de dikkat çekildi.
Araştırmanın sonuçları Amerikan Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Topluluğu'nun yıllık toplantısında yayınlandı. Bilim insanları araştırmanın insanlar üzerinde de denenmesi üzerine çalıştıklarını belirtirken, fareler üzerindeki sonuçların endişe verici olduğunu söyledi.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.