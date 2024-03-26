Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 26 Mart Salı günü Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Kocaeli'de hava sıcaklığı en düşük 6 en yüksek 17 derece olacak. İşte güncel hava durumu: