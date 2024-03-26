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Ford Otosan'dan Gölcük'te geleceğe yatırım!

Türkiye’nin en zengin şirketlerinden olan ve üretim faaliyetlerini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan Gölcük’e bir okul daha yaptıracak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Ford Otosan'dan Gölcük'te geleceğe yatırım! mask

Türkiye’nin en zengin şirketlerinden olan ve üretim faaliyetlerini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan Gölcük ilçesinde yaptırılacak olan ‘Semahat Arsel İlkokulu’nun protokol imza töreni, 27 Mart Çarşamba günü saat 13.00-14.30 arası Kocaeli Valiliği makam toplantı salonunda gerçekleşecek.

GELECEĞE YATIRIM YAPMANIN GURURUNU TAŞIYORUZ

Ford Otosan’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, “Gölcük’ten gücünü alan bir şirket olarak ilçemizi rekabette ileri taşımanın yanı sıra, sosyal sorumluluk vizyonumuz doğrultusunda toplumun geleceğine yatırım yapmanın gururunu taşıyoruz. Bu anlamlı günde sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız” ifadelerine yer verildi.
# Ford Otosan, türkiye, Kocaeli Valiliği

26 Mar 2024 - 09:48 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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