Ford Otosan'dan Gölcük'te geleceğe yatırım!

Türkiye’nin en zengin şirketlerinden olan ve üretim faaliyetlerini Kocaeli’de gerçekleştiren Ford Otosan Gölcük ilçesinde yaptırılacak olan ‘Semahat Arsel İlkokulu’nun protokol imza töreni, 27 Mart Çarşamba günü saat 13.00-14.30 arası Kocaeli Valiliği makam toplantı salonunda gerçekleşecek.
GELECEĞE YATIRIM YAPMANIN GURURUNU TAŞIYORUZ
Ford Otosan’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, “Gölcük’ten gücünü alan bir şirket olarak ilçemizi rekabette ileri taşımanın yanı sıra, sosyal sorumluluk vizyonumuz doğrultusunda toplumun geleceğine yatırım yapmanın gururunu taşıyoruz. Bu anlamlı günde sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız” ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.