Murteza Özün, “Esnafı düşünen biz olacağız”

Murteza Özün, mevcut yerel yönetimin seçim öncesinde ilçe esnafının korunacağını söylediğini hatırlatarak, “Ancak, seçimlerden hemen sonra çok basit işlerin bile ihale adı altında ilçe dışından firmalara, esnaflara verildiğini gördük. Bir kent meydanı yapıldı ve ortaya çıkan iş her kesin yapabileceği basit bir proje olmasına rağmen ilçe dışından firmaya verildi. Bu tür çalışmalar öncelikle ilçe esnafı düşünülerek firmalar ilçeden seçilmeliydi. Bu yönetim daha ilk günden viyadük altı aydınlatmasını ilçe dışından firmaya vererek, alımlarda il dışından esnafı seçerek nasıl bir yol izleyeceğini göstermiştir” dedi.



Özün, belediyeyi kazanmaları halinde bu kurala kesinlikle uyacaklarını sözlerine ekleyerek, “İlçeden alınamayacak bir hizmet, ürün alımı söz konusu olduğunda ihale ile uygun esnaf ve firma aranacaktır. Onun haricinde her türlü hizmet ve malzeme alımı ilçe esnafından sağlanacaktır. Belediyenin personele ihtiyacı olursa bu kişi her şeyden önce kalifiye olacak ve ilçe halkından temin edilecektir. Şu anda olduğu gibi il dışından insanlar ilçeye getirtilip çeşitli birimlerde çalıştırılmayacaktır. İlçenin sıkıntısını çeken gençler boş gezerken, memleketlim diyerek il dışından insanların gelip, işe yerleştirildiğini duyuyoruz. Göreve gelince bu iddiaları da araştıracak ve gereğini yapacağız” dedi.