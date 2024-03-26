- Siyaset

Murteza Özün, “Esnafı düşünen biz olacağız”

İYİ Parti Körfez Belediye Meclis Üyesi Murteza Özün, mevcut yerel yönetimin söz verdiği gibi alışverişlerinde önceliği ilçe esnafına vermediğini ve dışardan alımların yapıldığını söyleyerek, “Bizim belediyeciliğimizde esnafımız bu duruma düşmeyecek, önceliğin kendisine verildiğini görecektir” dedi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Murteza Özün, “Esnafı düşünen biz olacağız” mask

Murteza Özün, mevcut yerel yönetimin seçim öncesinde ilçe esnafının korunacağını söylediğini hatırlatarak, “Ancak, seçimlerden hemen sonra çok basit işlerin bile ihale adı altında ilçe dışından firmalara, esnaflara verildiğini gördük. Bir kent meydanı yapıldı ve ortaya çıkan iş her kesin yapabileceği basit bir proje olmasına rağmen ilçe dışından firmaya verildi. Bu tür çalışmalar öncelikle ilçe esnafı düşünülerek firmalar ilçeden seçilmeliydi. Bu yönetim daha ilk günden viyadük altı aydınlatmasını ilçe dışından firmaya vererek, alımlarda il dışından esnafı seçerek nasıl bir yol izleyeceğini göstermiştir” dedi.


Özün, belediyeyi kazanmaları halinde bu kurala kesinlikle uyacaklarını sözlerine ekleyerek, “İlçeden alınamayacak bir hizmet, ürün alımı söz konusu olduğunda ihale ile uygun esnaf ve firma aranacaktır. Onun haricinde her türlü hizmet ve malzeme alımı ilçe esnafından sağlanacaktır. Belediyenin personele ihtiyacı olursa bu kişi her şeyden önce kalifiye olacak ve ilçe halkından temin edilecektir. Şu anda olduğu gibi il dışından insanlar ilçeye getirtilip çeşitli birimlerde çalıştırılmayacaktır. İlçenin sıkıntısını çeken gençler boş gezerken, memleketlim diyerek il dışından insanların gelip, işe yerleştirildiğini duyuyoruz. Göreve gelince bu iddiaları da araştıracak ve gereğini yapacağız” dedi.
# ilçe, seçim, proje, hizmet, ihale

26 Mar 2024 - 09:53 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.360.795 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL