A Millî Takımımız, Avusturya Karşısında

Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ermanno Feliciani olacak. Müsabakada Valerio Marini VAR, Marco Serra ise AVAR olarak görev yapacak.
Ay-Yıldızlılarımız, 22 Mart Cuma günü oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise 23 Mart Cumartesi günü oynadığı özel maçta deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi.
EURO 2024'te A Millî Takımımız F, Avusturya D Grubu'nda
A Millî Takımımızın hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Avusturya da EURO 2024'te mücadele edecek.
Ay-Yıldızlılarımız, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C Yolu Play-Off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.
Avusturya ise şampiyonada D Grubu'nda yer alıyor. Avusturya, Fransa, Hollanda ve A Yolu Play-Off galibi (Galler - Polonya) ile karşı karşıya gelecek.
Avusturya ile 17. randevumuz
A Millî Takımımız, rakibi Avusturya ile tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A millî takımları arasında 7'si Türkiye, 9'u da Avusturya'da yapılan 16 maçta Avusturya 8, Ay-Yıldızlılarımız 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.
10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere geride kalan maçlarda A Millî Takımımızın toplam 22 golüne, Avusturya 18 golle yanıt verdi. Öte yandan, rakibine karşı ilk 6 maçı tek gol bile atamadan yitiren Ay-Yıldızlılarımız, son 10 maçın 8'ini gol yollarında boş geçmedi.
A Millî Takımımız, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 1 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 8 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 1'inde mağlup oldu.
Viyana'daki maçlarımız
İki ülke A millî futbol takımları, maçın oynanacağı Viyana'da daha önce 9 kez karşılaştı. Bu maçlardan 5'ini ev sahibi Avusturya, 3'ünü A Millî Takımımız kazandı, biri de berabere bitti.
Avusturya'daki maçlarda ev sahibi ekip 14, Ay-Yıldızlılarımız ise 9 gol attı.
A Millî Takımımız ile Avusturya arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
Tarih/Saat
Ev Sahibi Takım
Misafir Takım
Takım Tipi
Organizasyon
29.03.2016 20:30
AVUSTURYA
1-2
TÜRKİYE
A Milli
ÖZEL MAÇ
15.08.2012 20:30
AVUSTURYA
2-0
TÜRKİYE
A Milli
ÖZEL MAÇ
06.09.2011 20:30
AVUSTURYA
0-0
TÜRKİYE
A Milli
AVRUPA ŞAMPİYONASI 2012 GRUP ELEME
29.03.2011 20:30
TÜRKİYE
2-0
AVUSTURYA
A Milli
AVRUPA ŞAMPİYONASI 2012 GRUP ELEME
19.11.2008 21:30
AVUSTURYA
2-4
TÜRKİYE
A Milli
ÖZEL MAÇ
14.11.2001 20:30
TÜRKİYE
5-0
AVUSTURYA
A Milli
DÜNYA ŞAMPİYONASI 2002 GRUP ELEME
10.11.2001 20:30
AVUSTURYA
0-1
TÜRKİYE
A Milli
DÜNYA ŞAMPİYONASI 2002 GRUP ELEME
25.10.1989
TÜRKİYE
3-0
AVUSTURYA
A Milli
DÜNYA ŞAMPİYONASI 1990 GRUP ELEME
02.11.1988
AVUSTURYA
3-2
TÜRKİYE
A Milli
DÜNYA ŞAMPİYONASI 1990 GRUP ELEME
16.11.1983
TÜRKİYE
3-1
AVUSTURYA
A Milli
AVRUPA ŞAMPİYONASI 1984 GRUP ELEME
17.11.1982
AVUSTURYA
4-0
TÜRKİYE
A Milli
AVRUPA ŞAMPİYONASI 1984 GRUP ELEME
30.10.1977
TÜRKİYE
0-1
AVUSTURYA
A Milli
DÜNYA ŞAMPİYONASI 1978 GRUP ELEME
17.04.1977
AVUSTURYA
1-0
TÜRKİYE
A Milli
DÜNYA ŞAMPİYONASI 1978 GRUP ELEME
13.11.1974
TÜRKİYE
0-1
AVUSTURYA
A Milli
ÖZEL MAÇ
20.03.1949
AVUSTURYA
1-0
TÜRKİYE
A Milli
ÖZEL MAÇ
30.05.1948
TÜRKİYE
0-1
AVUSTURYA
A Milli
ÖZEL MAÇ
Tarihimizdeki 624. millî müsabaka
A Millî Takımımız, tarihindeki 624. müsabakaya çıkacak. Ay-Yıldızlılarımız, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 282'si özel toplam 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 234 yenilgi yaşadı.
A Millî Takımımız, 267'si deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 851 gol attı, kalesinde 889 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke millî takımıyla mücadele eden Ay-Yıldızlılarımız, 623 karşılaşmanın 539'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadromuz şöyle:
Oyuncu
Kulüp
Doğum Tarihi
A Millilik Sayısı / Gol
İlk A Milliliği
KALECİ
Mert Günok
Beşiktaş A.Ş.
01.03.1989
28/0
24.05.2012
Muhammed Şengezer
RAMS Başakşehir FK
05.01.1997
-
-
Okan Kocuk
Yılport Samsunspor
27.07.1995
-
-
Uğurcan Çakır
Trabzonspor A.Ş.
05.04.1996
26/0
30.05.2019
DEFANS
Mert Müldür
Fenerbahçe A.Ş.
03.04.1999
21/1
11.10.2018
Zeki Çelik
AS Roma
17.02.1997
43/2
05.06.2018
Abdülkerim Bardakcı
Galatasaray A.Ş.
07.09.1994
6/1
16.06.2023
* Ahmetcan Kaplan
AFC Ajax
16.01.2003
-
-
Merih Demiral
Al-Ahli Saudi FC
05.03.1998
41/2
20.11.2018
Ozan Kabak
TSG 1899 Hoffenheim
25.03.2000
25/2
17.11.2019
Samet Akaydin
Panathinaikos FC
13.03.1994
5/0
19.11.2022
Cenk Özkacar
Valencia CF
06.10.2000
7/0
07.06.2022
* Rıdvan Yılmaz
Rangers FC
21.05.2001
7/0
27.05.2021
ORTA SAHA
Hakan Çalhanoğlu
FC Internazionale Milano
08.02.1994
83/17
06.09.2013
İsmail Yüksek
Fenerbahçe A.Ş.
26.01.1999
13/1
22.09.2022
Kaan Ayhan
Galatasaray A.Ş.
10.11.1994
55/5
31.08.2016
Orkun Kökçü
SL Benfica
29.12.2000
25/2
06.09.2020
Salih Özcan
Borussia Dortmund
11.01.1998
16/0
29.03.2022
FORVET
İrfan Can Kahveci
Fenerbahçe A.Ş.
15.07.1995
30/2
23.03.2018
Yunus Akgün
Leicester City FC
07.07.2000
8/2
04.06.2022
Barış Alper Yılmaz
Galatasaray A.Ş.
23.05.2000
12/1
13.11.2021
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray A.Ş.
21.10.1998
27/5
27.05.2021
Oğuz Aydın
Corendon Alanyaspor
27.10.2000
-
-
* Semih Kılıçsoy
Beşiktaş A.Ş.
15.08.2005
-
-
Abdülkadir Ömür
Hull City AFC
25.06.1999
12/0
30.05.2019
Arda Güler
Real Madrid CF
25.02.2005
5/1
19.11.2022
Can Uzun
1. FC Nürnberg
11.11.2005
1/0
22.03.2024
Enes Ünal
AFC Bournemouth
10.05.1997
33/3
31.03.2015
Kenan Yıldız
Juventus
04.05.2005
4/1
12.10.2023
Yusuf Yazıcı
LOSC Lille
29.01.1997
42/3
11.06.2017
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.