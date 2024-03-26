A Millî Takımımız, Avusturya Karşısında

Başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ermanno Feliciani olacak. Müsabakada Valerio Marini VAR, Marco Serra ise AVAR olarak görev yapacak.

Ay-Yıldızlılarımız, 22 Mart Cuma günü oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 kaybetti. Avusturya ise 23 Mart Cumartesi günü oynadığı özel maçta deplasmanda Slovakya'yı 2-0 yendi.

EURO 2024'te A Millî Takımımız F, Avusturya D Grubu'nda

A Millî Takımımızın hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Avusturya da EURO 2024'te mücadele edecek.

Ay-Yıldızlılarımız, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C Yolu Play-Off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.

Avusturya ise şampiyonada D Grubu'nda yer alıyor. Avusturya, Fransa, Hollanda ve A Yolu Play-Off galibi (Galler - Polonya) ile karşı karşıya gelecek.

Avusturya ile 17. randevumuz

A Millî Takımımız, rakibi Avusturya ile tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A millî takımları arasında 7'si Türkiye, 9'u da Avusturya'da yapılan 16 maçta Avusturya 8, Ay-Yıldızlılarımız 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.

10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere geride kalan maçlarda A Millî Takımımızın toplam 22 golüne, Avusturya 18 golle yanıt verdi. Öte yandan, rakibine karşı ilk 6 maçı tek gol bile atamadan yitiren Ay-Yıldızlılarımız, son 10 maçın 8'ini gol yollarında boş geçmedi.

A Millî Takımımız, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 1 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 8 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 1'inde mağlup oldu.

Viyana'daki maçlarımız

İki ülke A millî futbol takımları, maçın oynanacağı Viyana'da daha önce 9 kez karşılaştı. Bu maçlardan 5'ini ev sahibi Avusturya, 3'ünü A Millî Takımımız kazandı, biri de berabere bitti.

Avusturya'daki maçlarda ev sahibi ekip 14, Ay-Yıldızlılarımız ise 9 gol attı.

A Millî Takımımız ile Avusturya arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih/Saat

Ev Sahibi Takım

Misafir Takım

Takım Tipi

Organizasyon

29.03.2016 20:30

AVUSTURYA

1-2

TÜRKİYE

A Milli

ÖZEL MAÇ

15.08.2012 20:30

AVUSTURYA

2-0

TÜRKİYE

A Milli

ÖZEL MAÇ

06.09.2011 20:30

AVUSTURYA

0-0

TÜRKİYE

A Milli

AVRUPA ŞAMPİYONASI 2012 GRUP ELEME

29.03.2011 20:30

TÜRKİYE

2-0

AVUSTURYA

A Milli

AVRUPA ŞAMPİYONASI 2012 GRUP ELEME

19.11.2008 21:30

AVUSTURYA

2-4

TÜRKİYE

A Milli

ÖZEL MAÇ

14.11.2001 20:30

TÜRKİYE

5-0

AVUSTURYA

A Milli

DÜNYA ŞAMPİYONASI 2002 GRUP ELEME

10.11.2001 20:30

AVUSTURYA

0-1

TÜRKİYE

A Milli

DÜNYA ŞAMPİYONASI 2002 GRUP ELEME

25.10.1989

TÜRKİYE

3-0

AVUSTURYA

A Milli

DÜNYA ŞAMPİYONASI 1990 GRUP ELEME

02.11.1988

AVUSTURYA

3-2

TÜRKİYE

A Milli

DÜNYA ŞAMPİYONASI 1990 GRUP ELEME

16.11.1983

TÜRKİYE

3-1

AVUSTURYA

A Milli

AVRUPA ŞAMPİYONASI 1984 GRUP ELEME

17.11.1982

AVUSTURYA

4-0

TÜRKİYE

A Milli

AVRUPA ŞAMPİYONASI 1984 GRUP ELEME

30.10.1977

TÜRKİYE

0-1

AVUSTURYA

A Milli

DÜNYA ŞAMPİYONASI 1978 GRUP ELEME

17.04.1977

AVUSTURYA

1-0

TÜRKİYE

A Milli

DÜNYA ŞAMPİYONASI 1978 GRUP ELEME

13.11.1974

TÜRKİYE

0-1

AVUSTURYA

A Milli

ÖZEL MAÇ

20.03.1949

AVUSTURYA

1-0

TÜRKİYE

A Milli

ÖZEL MAÇ

30.05.1948

TÜRKİYE

0-1

AVUSTURYA

A Milli

ÖZEL MAÇ



Tarihimizdeki 624. millî müsabaka

A Millî Takımımız, tarihindeki 624. müsabakaya çıkacak. Ay-Yıldızlılarımız, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 282'si özel toplam 623 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 234 yenilgi yaşadı.

A Millî Takımımız, 267'si deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 851 gol attı, kalesinde 889 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke millî takımıyla mücadele eden Ay-Yıldızlılarımız, 623 karşılaşmanın 539'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadromuz şöyle:

Oyuncu

Kulüp

Doğum Tarihi

A Millilik Sayısı / Gol

İlk A Milliliği

KALECİ

Mert Günok

Beşiktaş A.Ş.

01.03.1989

28/0

24.05.2012

Muhammed Şengezer

RAMS Başakşehir FK

05.01.1997

-

-

Okan Kocuk

Yılport Samsunspor

27.07.1995

-

-

Uğurcan Çakır

Trabzonspor A.Ş.

05.04.1996

26/0

30.05.2019

DEFANS

Mert Müldür

Fenerbahçe A.Ş.

03.04.1999

21/1

11.10.2018

Zeki Çelik

AS Roma

17.02.1997

43/2

05.06.2018

Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray A.Ş.

07.09.1994

6/1

16.06.2023

* Ahmetcan Kaplan

AFC Ajax

16.01.2003

-

-

Merih Demiral

Al-Ahli Saudi FC

05.03.1998

41/2

20.11.2018

Ozan Kabak

TSG 1899 Hoffenheim

25.03.2000

25/2

17.11.2019

Samet Akaydin

Panathinaikos FC

13.03.1994

5/0

19.11.2022

Cenk Özkacar

Valencia CF

06.10.2000

7/0

07.06.2022

* Rıdvan Yılmaz

Rangers FC

21.05.2001

7/0

27.05.2021

ORTA SAHA

Hakan Çalhanoğlu

FC Internazionale Milano

08.02.1994

83/17

06.09.2013

İsmail Yüksek

Fenerbahçe A.Ş.

26.01.1999

13/1

22.09.2022

Kaan Ayhan

Galatasaray A.Ş.

10.11.1994

55/5

31.08.2016

Orkun Kökçü

SL Benfica

29.12.2000

25/2

06.09.2020

Salih Özcan

Borussia Dortmund

11.01.1998

16/0

29.03.2022

FORVET

İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe A.Ş.

15.07.1995

30/2

23.03.2018

Yunus Akgün

Leicester City FC

07.07.2000

8/2

04.06.2022

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray A.Ş.

23.05.2000

12/1

13.11.2021

Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray A.Ş.

21.10.1998

27/5

27.05.2021

Oğuz Aydın

Corendon Alanyaspor

27.10.2000

-

-

* Semih Kılıçsoy

Beşiktaş A.Ş.

15.08.2005

-

-

Abdülkadir Ömür

Hull City AFC

25.06.1999

12/0

30.05.2019

Arda Güler

Real Madrid CF

25.02.2005

5/1

19.11.2022

Can Uzun

1. FC Nürnberg

11.11.2005

1/0

22.03.2024

Enes Ünal

AFC Bournemouth

10.05.1997

33/3

31.03.2015

Kenan Yıldız

Juventus

04.05.2005

4/1

12.10.2023

Yusuf Yazıcı

LOSC Lille

29.01.1997

42/3

11.06.2017