Talus, büyük miting için davetiye dağıtıyor  

SERİ ZİYARETLERE BAŞLADI

AKP Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, 28 Mart Perşembe günü saat 15.00’te Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Büyük Kocaeli Mitingine davetlere devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile tüm Kocaeli halkını Büyük Kocaeli Mitingi’ne davet eden Dr.Şahin Talus, dün de oda ve STK turu başlattı.

BİRÇOK ODA VE STK’YA GİTTİ

Talus; Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, TÜMSİAD Başkanı Yunus Pehlevan, Memur-Sen Başkanı Şahin Yaşlık, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Petrol-İş Sendikası Başkanı Nesimi Yetişoğlu, MÜSİAD Başkanı İsmail Uslu, Hak-iş Başkanı Muharrem Subaşı, Türk-İş Sendikası Başkanı Ali Bostan ve yönetimlerini ziyaret ederek miting davetiyelerini takdim etti, kendilerini mitingde görmekten onur duyacaklarını belirtti. Öte yandan teşkilat mensupları da telefonla arayarak vatandaşları mitinge davet ediyor.