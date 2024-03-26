İzmit Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde gerçekleştirdiği iftar programlarıyla gönül sofraları oluşturmaya devam ediyor. Her yıl geleneksel olarak Belsa önünde büyük bir iftar programı düzenleyen İzmit Belediyesi, bu akşam İzmitlileri iftar sofrasında buluşturacak. Ramazanın bereketinin aynı sofrada paylaşılacağı, manevi duyguların güçleneceği halk iftarı programına tüm İzmitliler davetli.
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İzmitliler bugün büyük halk iftarında buluşuyor!
İzmit Belediyesinin bu akşam düzenleyeceği büyük halk iftarıyla İzmitliler, Ramazan ayının bereketini aynı sofrada paylaşacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.