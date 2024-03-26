İzmitliler bugün büyük halk iftarında buluşuyor!

İzmit Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde gerçekleştirdiği iftar programlarıyla gönül sofraları oluşturmaya devam ediyor. Her yıl geleneksel olarak Belsa önünde büyük bir iftar programı düzenleyen İzmit Belediyesi, bu akşam İzmitlileri iftar sofrasında buluşturacak. Ramazanın bereketinin aynı sofrada paylaşılacağı, manevi duyguların güçleneceği halk iftarı programına tüm İzmitliler davetli.