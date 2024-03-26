DEVA Partisi İzmit’in afişlerini kim indirdi?

DEVA Partisi İzmit Belediye Başkanı Ercan Aktan’ın Merkez Bankası’nın karşısındaki duvarda bulunan afişleri birileri tarafından indirildi. Aktan, bu duruma büyük tepki gösterdi. Diğer adayların afişleri dururken DEVA Partisi’nin afişlerinin indirildiğini söyleyen Aktan, “DEVA Partisi olarak kendimizi halka duyurma noktasında bütün kaynaklarımızı yok ediyorlar. Diğer küçük birçok şeyi görmemezlikten geldik, gündem yapmadık, ama afişlerimizin indirilmesi bizi çok incitti. Diğer partilerin afişlerine dokunulmamış, sadece bizim afiş indirilmiş. Biz bütün afişleri kendi cebimizden yaptık, kimseden yardım almadık. Afişlerimizin indirilmesi, ne insanlığa, ne de vicdana sığar” dedi.