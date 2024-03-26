Çetinkaya vites artırdı

DERNEKLERİ ZİYARET EDİYOR

AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürsel eski Belediye Başkanı Sedat Özalay ile birlikte, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Karamürsel Şubesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında umre ziyaretinden dönen Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Karamürsel Şube Başkanı Türkan Güney’i tebrik eden Mesut Çetinkaya, “Yapmış olduğunuz umre ziyaretlerinizi ve dualarınızı Rabbim kabul etsin, Rabbimiz tüm Müslüman kardeşlerimize umre ziyareti yapmayı nasip etsin” dedi. Dernek başkanı Türkan Güney ve yönetimi ziyaretten dolayı Mesut Çetinkaya ve ekibine teşekkür etti.

HAYRİYE MAHALLESİ’NE GİTTİ

Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Hayriye Mahallesi’nde teravih namazı öncesi mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Hayriye Mahallesi meydanında bulunan kahvehanede gerçekleşen ziyarette Mesut Çetinkaya ve ekibi mahalle sakinleri ile tek tek görüşerek talepleri hakkında bilgi aldı. Bir konuşma yapan Mesut Çetinkaya, “Maneviyatımıza güzellik katan bu gönülden sohbet için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, bir başka ziyaretini Karamürsel Çevre ve Kültür Derneği (KARÇEV) Başkanı Ahmet Akgüner ve üyelerine gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında KARÇEV üyeleri ile fikir alışverişinde bulunan Çetinkaya, KARÇEV Başkanı Ahmet Akgüner’e göstermiş oldukları ilgi ve alaka için teşekkür etti.