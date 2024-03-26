Sahur da Nasıl Beslenmeliyiz? Nelerden Uzak Durmalıyız?

Sahur, gün boyunca oruç tutacak olan kişiler için oldukça önemli bir öğündür. Sağlıklı ve dengeli bir sahur için yapılması gereken bazı detaylar şu şekildedir.

Proteinler tokluk hissini artırır ve gün boyunca enerji seviyelerini dengede tutar, sahurda yumurta, yoğurt, peynir gibi protein kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Lifli gıdalar sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissini uzatır. Bu nedenle, sahurda sebzeler, kepekli tahıllar, kurubaklagiller gibi lif içeriği yüksek gıdalar tüketmek önemlidir. Sahurda yeterli miktarda su içmek gün boyunca susuz kalmamanızı sağlar. Su kaybını telafi etmek için iftardan sonra ve sahurda bol su içmeye özen gösterin. Sağlıklı yağlar, uzun süreli tokluk sağlar ve vücudun ihtiyaç duyduğu temel yağ asitlerini sağlar. Avokado, zeytinyağı, fındık, badem gibi sağlıklı yağ kaynaklarına sahurda yer verilmelidir.

Sahurda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Sindirimi kolay olan ve midenizi rahatlatan yiyecekler tercih edin. Çorba, yoğurt, meyve gibi hafif yiyecekler sahur için uygun seçeneklerdir. Sahurda aşırı yemek yemek, sindirim problemlerine yol açar. Porsiyonları kontrol altında tutarak aşırı yeme riskini azaltın. Sahurda sağlıklı bir kahvaltı yapmak önemlidir. Kahvaltı, vücuda gerekli enerjiyi sağlar ve gün boyunca performansınızı artırır.