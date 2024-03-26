LC Waikiki Kocaeli’de personel alacak

LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde yeni personeller istihdam edecek. İŞKUR’a ilan veren firma Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir merkez şube bir de Outlet Center şubesi olmak üzere iki ayrı mağazasına personel alımı yapacak.
59 SATIŞ DANIŞMANI
İzmit Merkez Şubesi’nde en az ilköğretim mezunu 50 satış danışmanı, Outlet Center’da ise en az Lise ve dengi okullardan mezun olmuş 9 satış danışmanı alımı gerçekleştirilecek. Başvuru için İŞKUR ile irtibat kurulması gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.