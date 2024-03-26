26 Mar 2024 - 11:14- Gündem G:

LC Waikiki Kocaeli’de personel alacak

Türkiye’nin ünlü giyim markalarından LC Waikiki’nin Kocaeli’deki iki şubesinde yeni personel alımı yapılacak

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
LC Waikiki Kocaeli’de personel alacak mask

LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde yeni personeller istihdam edecek. İŞKUR’a ilan veren firma Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir merkez şube bir de Outlet Center şubesi olmak üzere iki ayrı mağazasına personel alımı yapacak.

59 SATIŞ DANIŞMANI
İzmit Merkez Şubesi’nde en az ilköğretim mezunu 50 satış danışmanı, Outlet Center’da ise  en az Lise ve dengi okullardan mezun olmuş 9 satış danışmanı alımı gerçekleştirilecek. Başvuru için İŞKUR ile irtibat kurulması gerekiyor.
# yeni, LC Waikiki

26 Mar 2024 - 11:14 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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