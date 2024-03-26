Karabük Üniversitesi'nde Afrika dansı yapıldığı ortaya çıktı

Karabük Üniversitesi’nde geçtiğimiz günlerde Afrikalı siyahi öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan kadın ve erkek öğrenciler, HIV ve HPV gibi hastalıklar şüphesiyle hastaneye başvurmuştu. Karabük Üniversitesi öğrencilerinin açtığı itiraf sayfasında, birçok öğrenci cinsel birliktelik skandalıyla ilgili yaşadıklarını aktarmıştı.
Afrikalı siyahi öğrencilerin yoğunlukta olduğu üniversitede çekilmiş bir video, sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerde siyahi kadın öğrencilerin, yerel kıyafetler giydiği ve dans ettiği görülüyor. Onları izleyen öğrenciler arasında da, siyahi öğrencilerin fazlalığı dikkat çekiyor.Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlik sırasında çekilen görüntülere, vatandaşlar tepki gösterirken, paylaşıma yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, üniversitenin istila edildiğine yönelik yorumlar yaparken olası tehlikeleri vurguladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yrp Li - akp nin üniversitesi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.