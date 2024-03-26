Başkan Söğüt, “Yeni dönem için hazırız, kararlıyız”

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, Sivil Toplum Kuruşlarını ziyaret ederek istişarelerde bulunuyor, yeni dönemde Körfez’e kazandıracağı projeleri paylaşıyor. Başkan Şener Söğüt son olarak Kışladüzü Erzurumlular Derneği’nde Dadaşlarla bir araya geldi. Başkan Söğüt’e ayrıca AKP İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve meclis üyesi adayları da katıldı.
GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN
İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve meclis üyesi adayları kısa birer selamlama konuşası yaparken, son olarak Başkan Söğüt konuşma gerçekleştirdi. Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü bir Türkiye için çalışacaklarının altını çizen Başkan Söğüt, “Geçmişimizden aldığımız güç, geleceğimiz olan gençliğimiz ile daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğimize inancımız tam.
HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ
Yeni ve güçlü Türkiye’de Körfez’e yakışan hizmet ve eserleri de hayata geçireceğiz. Projelerimiz hazır, biz hazırız. 5 yılda Körfez’e kazandırdığımız yüzlerce hizmet ve esere yenilerini ekleyeceğiz. İnanıyorum ki Körfez’de bize en güçlü desteği verecek” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.