Yeşilova’da Hürriyet’e sevgi seli

İzmit Belediyesi, bu yıl da Ramazan ayının manevi iklimini kentin dört bir yanında yaşatıyor. Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde halk iftarları düzenleyen İzmit Belediyesi bu sefer Yeşilova Mahallesinde bulunan kapalı pazar alanında iftar programı gerçekleştirdi. Yeşilova halkı programa büyük ilgi gösterdi.
YOĞUN KATILIM
İftar programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz, meclis üyesi adayları ve vatandaşlar katıldı.
“RAMAZAN AYIMIZ MÜBAREK OLSUN”
Programda konuşan Başkan Hürriyet, Göreve geldiğimizden bu yana kimseyi ayırmadan, kimseye partizanlık yapmadan böylesine hayırlı günlerde hep bir arada olmaya çalışıyoruz. Halk iftarlarında gönül birlikteliği kurmaya çalışıyoruz. Rabbim duanızda ne varsa onu nasip eder inşallah. Hanenize huzur, bereket getirsin. Hepimize sağlık, sıhhat getirsin inşallah. Allah sizlere sağlıklı bir ömür nasip etsin, bayrama erişmek de nasip olsun.
“RANTA DEĞİL HALKA ÇALIŞIYORUZ”
Daha fazla hizmet için imkânlarımızı, öz gücümüzü arttırıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana ekonomik krize, pandemiye, mecliste çoğunluğumuz olmamasına rağmen kreşlerimiz, kütüphanelerimiz, aşevlerimiz gibi birçok hizmetimizle vatandaşlara dokunmaya çalışıyoruz. Bütün israfları bitirdik. Ranta değil halka çalışıyoruz. Kocaman bir araç filosu kurmayı başardık” dedi.
TEŞEKKÜR ETTİLER
CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, “Ramazan ayında sofralarımızı paylaşıyoruz. İzmit’te kent lokantaları, kreşler açtık. Bunu Büyükşehir’e de yaymak istiyoruz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin” dedi. Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz ise, iftar organizasyonundan dolayı teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yeşilovalı - Fatma abla bak senin hiç bir şey yapmadığın Yeşilova Mahallemizdeki iftar verdiğin o kapalı pazar yerini AK Partili Nevzat Doğan yapmıştı...!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.