Yeşilova’da Hürriyet’e sevgi seli

İzmit Belediyesi, bu yıl da Ramazan ayının manevi iklimini kentin dört bir yanında yaşatıyor. Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde halk iftarları düzenleyen İzmit Belediyesi bu sefer Yeşilova Mahallesinde bulunan kapalı pazar alanında iftar programı gerçekleştirdi. Yeşilova halkı programa büyük ilgi gösterdi.

YOĞUN KATILIM

İftar programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz, meclis üyesi adayları ve vatandaşlar katıldı.

“RAMAZAN AYIMIZ MÜBAREK OLSUN”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, Göreve geldiğimizden bu yana kimseyi ayırmadan, kimseye partizanlık yapmadan böylesine hayırlı günlerde hep bir arada olmaya çalışıyoruz. Halk iftarlarında gönül birlikteliği kurmaya çalışıyoruz. Rabbim duanızda ne varsa onu nasip eder inşallah. Hanenize huzur, bereket getirsin. Hepimize sağlık, sıhhat getirsin inşallah. Allah sizlere sağlıklı bir ömür nasip etsin, bayrama erişmek de nasip olsun.

“RANTA DEĞİL HALKA ÇALIŞIYORUZ”

Daha fazla hizmet için imkânlarımızı, öz gücümüzü arttırıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana ekonomik krize, pandemiye, mecliste çoğunluğumuz olmamasına rağmen kreşlerimiz, kütüphanelerimiz, aşevlerimiz gibi birçok hizmetimizle vatandaşlara dokunmaya çalışıyoruz. Bütün israfları bitirdik. Ranta değil halka çalışıyoruz. Kocaman bir araç filosu kurmayı başardık” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, “Ramazan ayında sofralarımızı paylaşıyoruz. İzmit’te kent lokantaları, kreşler açtık. Bunu Büyükşehir’e de yaymak istiyoruz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin” dedi. Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz ise, iftar organizasyonundan dolayı teşekkür etti.