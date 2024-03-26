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Sezer, “Yeni projeler güçlü destekle hayata geçecek”  

Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Yeni Ferhadiye’de bir araya geldiği hemşehrilerinden yerel seçimlerde güçlü destek istedi.  

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Sezer, “Yeni projeler güçlü destekle hayata geçecek”   mask
Sezer, “Yeni projeler güçlü destekle hayata geçecek”  
Sezer, “Yeni projeler güçlü destekle hayata geçecek”  
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31 Mart yerel yönetimler seçimlerine sayılı günler kala Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Merkez ve köy ayrımı yapmadan ilçenin her noktasında vatandaşlarla buluşan Başkan Sezer, son olarak Yeni Ferhadiye’yi ziyaret etti. AKP Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz’un da eşlik ettiği ziyarette Sezer, hemşehrilerinden sandıkta güçlü destek istedi.

AYRIM GÖZETMEDEN HİZMETE DEVAM

Görevde olduğu süre içerisinde tüm Gölcük halkına ayrım gözetmeksizin hizmet ettiklerini ifade eden Sezer, “Belediyecilik hizmetleri noktasında hiçbir zaman bahane üretmeden Gölcük’ değer katacak çok sayıda projeye imza attık. İnşallah 31 Mart sonrası Gölcük için yeni bir hizmet dönemine gireceğiz. Yeni dönemde hayata geçirmeyi düşündüğümüz birçok proje var. İnşallah 31 Mart’ta hemşerilerimizden alacağımız güçlü destek ile bunları gerçekleştireceğiz” dedi.
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26 Mar 2024 - 11:50 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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