Ölmez: Kandıra için hep birlikte çalışacağız

MAHALLE MAHALLE GEZİYOR

AKP ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erol Ölmez’e önceki günkü saha çalışmalarında AKP İl Başkan Yardımcısı Selim Çoban, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez; Teksen, Karadivan ve Hediyeli Mahallesi’ni gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

“ÇOK ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

Yeni dönem projelerini anlatıp destek isteyen Erol Ölmez, “Kocaeli yüzyılı Kandıra yüzyılı olsun istiyoruz. Yüzlere tebessüm, kalplere sevgi tohumları ekmek için bugün olduğu gibi daima çok çalışmaya hazırız. Kandıra’mıza hizmet yolunda çalışmayı sürdürüyor, Türkiye Yüzyılı’nda gerçek belediyecilik için kararlılıkla yürüyoruz. Hep birlikte Kandıra’mız için çalışacağız ve en güzel hizmetleri birlikte hayata geçireceğiz” dedi.