Tutuş, “Çok çalışacağız, İzmit’te boşa geçen 5 yılı unutturacağız”  

Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Şahinler, Süverler ve Tekkeköy'de yaptığı programlarda komşularıyla buluştu. Her gittiği köyde büyük ilgi gören ve coşkuyla karşılanan Muharrem Tutuş, “Çıkmış olduğumunuz bu yürüyüşümüz aslında ömrümüzün sonuna kadar koşacağımız İzmit'e hizmet maratonunun ısınma turlarıdır.

HİZMET VE ESERLERLE DONATACAĞIZ

1 Nisan sabahı inşallah desteklerinizle işaret fişeği ateşlenecek ve bitiş çizgisi belli olmayan bir bayrak yarışına başlayacağız. Ben sizlere söz veriyorum; bayrağı bu kardeşinize teslim ettiğinizde, vazifemin sonuna kadar İzmit'i hizmet ve eserlere doyuracağım.

SİZLERLE BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Bu koşuda sizin önerilerinize, taleplerinize daima kulak vereceğim. Siz beni bu yola çıktığımdan beri hep desteklediniz, güç verdiniz. Gelin koştuğumuz yolları birlikte güzelleştirelim, Gelin İzmit'i daha eşsiz yarınlara birlikte ulaştıralım” diye konuştu.