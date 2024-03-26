Yeşil Vadili Ömer  gururumuz oldu

27 YARIŞMACI KATILDI

Uluslara katılıma açık olan ve 27 başarılı yarışmacının katıldığı yarışmada Kocaeli ilimizden tek katılımcı olan Ömer Mete ARI elemeleri geçerek finalde yarışmaya hak kazandı. 6 kişinin finale kalabildiği yarışmada 2x2 Rubik Küp kategorisinde 2. Olarak kürsüye çıkan Ömer Mete ARI Kocaelimize gurur yaşattı. Başarısından sonra açıklama yapan Ömer Mete şunları söyledi: “2 yıl önce evimizde bulunan Rubik Küpü, babamın gösterdiği çözümle bir kez çözdükten sonra, detaylı incelemek istedim. Öğrendiğim algoritmalarla daha hızlı çözmeye başladım. Araştırmalarım sonunda İstanbul’da WCA temsilcileri İskender Aznavur ve Mustafa Çamlıca’nın yarışma organize ettiğini ve daha önce ilimizden 2017 yılında Mert Sağdıç’ın başarı gösterdiğini görünce, bu yarışmalarda ilk üçe girme hedefi ile daha gayretli çalıştım.

DERSLERİMİ AKSATMADIM

Derslerimi aksatmadan evde ödev sonlarında ve okulda teneffüslerde rubik küp çözdüm. Önceki yarışmalarımda iki kez dördüncü oldum. Sonunda 24 Mart 2024 Pazar günü 2.olarak hedefime ulaştım. İlimizden daha çok katılım olmasını çok isterim. Bundan sonraki hedefim hem 2x2 hem de 3x3 kategorilerinde birinci olmaya çalışmak hem de ilimizde Rubik Küp yarışmalarına katılacak yeni arkadaşlar oluşturmak olacak”.