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Ahmet Talha, iki kez daha gurur yaşattı!

İzmitli Milli Sporcu Ahmet Talha Erdem, şehrimize bir kez daha gurur yaşattı. Antalya’da düzenlenen, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nda altın madalyayı kazandı!

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Ahmet Talha, iki kez daha gurur yaşattı! mask

ALTIN MADALYANIN SAHİBİ

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen, Down sendromluların olimpiyatı olarak adlandırılan, Trisome Games’te altın madalayayı Milli Judocumuz Ahmet Talha Erdem kazandı. Ahmet Talha, ülkesine ve şehrine bir kez daha gurur yaşattı. 73 kiloda yarışan Ahmet Talha, rakiplerini tek tek yenerek altın madalyaya uzandı. Başarılı sporcumuz, uluslararası organizasyonda bir kez daha Mili Marşımızı okuttu.
# altın

26 Mar 2024 - 11:56 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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