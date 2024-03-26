Derince, Taner Gülleri ile küllerinden doğuyor

TAKIMDA ENERJİ YAKALANDI
Kocaelispor’un efsaneleri arasında yer alan Taner Gülleri, 6 hafta önce Belediye Derincespor ile anlaştı. Yeniden Kocaeli’ye dönen Gülleri, bu kez gol atmayacak, Derince’yi küme düşme hattından çıkarmak için çalışacaktı. Gülleri, Belediye Derincespor ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 3 mağlubiyet aldı ve takım bu süre içerisinde 10 gol atma başarısı gösterdi. Taner hocadan önce ise, 24 maça çıkan temsilcimiz, 21 gol atabilmişti. İşte teknik direktör dokunuşu tam olarak bu. 3 maçta 10 gol, 24 maçta 21 gol… Şimdilerde 31 puanla 15. sırada bulunan Belediye Derincespor’da hedef kalan tüm maçları kazanmak. Sarı - lacivertliler bu hedefe inanmış durumda. Taner Gülleri ile iyi bir enerji yakalayan takım, ligi orta sıralarda bitirmek istiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Zaman? - Bu zamana kadar Turhan Sofuoğlu'na çok bile tahammül edildi, hiçbir artısı olmayan, takımı uçuruma sürükleyen bir teknik adamdı. Yönetim zaten yönetebilseydi çoktan gönderirdi. Taner Hoca ile çok başarılı bir yükseliş kaydedicez inanıyorum. Hoşgeldin, yolun açık olsun Hocam.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.