Derince, Taner Gülleri ile küllerinden doğuyor

TAKIMDA ENERJİ YAKALANDI

Kocaelispor’un efsaneleri arasında yer alan Taner Gülleri, 6 hafta önce Belediye Derincespor ile anlaştı. Yeniden Kocaeli’ye dönen Gülleri, bu kez gol atmayacak, Derince’yi küme düşme hattından çıkarmak için çalışacaktı. Gülleri, Belediye Derincespor ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 3 mağlubiyet aldı ve takım bu süre içerisinde 10 gol atma başarısı gösterdi. Taner hocadan önce ise, 24 maça çıkan temsilcimiz, 21 gol atabilmişti. İşte teknik direktör dokunuşu tam olarak bu. 3 maçta 10 gol, 24 maçta 21 gol… Şimdilerde 31 puanla 15. sırada bulunan Belediye Derincespor’da hedef kalan tüm maçları kazanmak. Sarı - lacivertliler bu hedefe inanmış durumda. Taner Gülleri ile iyi bir enerji yakalayan takım, ligi orta sıralarda bitirmek istiyor.