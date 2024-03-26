Büyükşehir, evsiz vatandaşlara kol kanat geriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da kapılarını kimsesiz ve gidecek yeri olmayan vatandaşlara açıyor. Başkan Tahir Büyükakın’ın “Kocaeli’de kimse aç ve açıkta kalmayacak” talimatını büyük bir titizlikle yerine getiren Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Gebze’de kalacak yeri olmayan iki vatandaşa yardım elini uzattı. 153 Çağrı Merkezi’ne gelen telefonla Gebze’de iki vatandaşın mağdur olduğu ihbarını alan Gebze Bölgesi Zabıta Amirliği ekipleri, evsiz olduğu anlaşılan söz konusu vatandaşları bulundukları yerlerden alarak Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi’ne götürdü. Bir otel konforunda barınma imkânına kavuşan evsiz vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR’İN SICAK YUVASI

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde evsiz vatandaşlara yıllardır sıcak bir yuva imkânı sağlıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Barınma ve Konaklama Merkezi, İzmit ve Gebze’de yılın 12 ayında kimsesizlere kapılarını açıyor. Kocaeli genelinde ihtiyaç sahibi kişileri, engellileri, yaşlıları ve olası bir afet sonrası konaklama ihtiyacı olan aileleri misafir eden merkezde üç öğün yemek, temizlik ve sağlık hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunuluyor.

EVSİZ VATANDAŞLARI 153’E BİLDİRİN

Devriye gezerken ya da duyarlı vatandaşların ihbarıyla kimsesiz vatandaşlara ulaşan Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, mağdur vatandaşlar için çağrıda bulundu. Ekipler, kimsesiz ve gidecek yeri olmayan vatandaşlara rastlanılması halinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’nin aranmasını istedi.