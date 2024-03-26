Tutuş, "Gençliğimizin verdiği enerjiyle hizmet edeceğiz"  

Saha programlarına aralıksız bir şekilde devam eden Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde gençlerle bir araya geldi. Gerçekleşen programda, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, Meclis Üyesi adayları, Erol Çalışkan ve Semih Furkan Koç, Tutuş'a eşlik etti.

"HEMŞEHRİLERİMİN BİZE OLAN GÜVENİ TAM"

Yoğun kalabalık ile gerçekleşen toplantıda konuşan Tutuş, “Genç kardeşlerimizin fikirleri, enerjileri geleceğe olan ümitlerimizi güçlü tutuyor. Hep birlikte daha güzel, yaşanabilir bir İzmit için hazır olalım. El birliği içerisinde bizim tek hedefimiz İzmit'in gençliğine hizmet etmek. Ben de sizlerin içinden çıkmış bir kardeşinizim. Birçoğunuz ile bu hizmet kervanında beraber büyüdük. Görevlerimde, hiçbir zaman reklamların peşinde koşmadım, algı üretmedim, bahane üretmedim. İşim neyse o işimi yapmaya çalıştım. En iyi şekilde İzmit'imize hizmet etmeye çalıştım. Hemşehrilerime fayda vermeye çalıştım.

"İZMİTLİLER, YALAN İLE DOĞRUYU AYIRDILAR"

1 Nisan itibarıyla icracı makama oturarak, İzmit'imize kalıcı eserler bırakacak, gençliğimizin verdiği enerjiyle hizmet edeceğiz. Bu anlamda hemşehrilerimin bize olan güveni tam. Tüm samimiyetimiz ile süreç boyunca durmadan, yorulmadan çalışarak derdimizi anlattık. Bu güveni de sağladık. İzmitli hemşehrilerim, yalan ile doğruyu ayırdılar. Sahte ile gerçeği de ayırdılar. Biz günü kurtarmak için değil, bir gün bu makamlardan indiğimizde arkamızda hoş bir seda bırakmak için çalışacağız“ dedi.