Yavuz ve Büyükakın, yetimlerle iftarda buluştu

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Ayışığı Derneği’nin organize ettiği geleneksel yetim iftarı Antikkapı Restoran’da gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, İHH Kocaeli İl Temsilcisi İsmail Yeşildal, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kent sakini katıldı.

DÜNYANIN HER YANINDA VARIZ

Programda konuşan Kocaeli Valisi Yavuz, “Aramızdaki yetim evlatlarımız en dezavantajı gruplardan bir tanesi. Valilik, Büyükşehir ve STK'lar bu konuda özen gösteriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi herkesin örnek alacağı uygulamalar gerçekleştiriyor. Kendilerini ve Başkan Tahir Büyükakın’ı tebrik ediyorum. Gelirine göre en büyük yardım yapan ülke Türkiye’dir. Gazze’de de varız. Dünyanın her yerinde varız. İslam dünyasındaki akan ve kan gözyaşının son bulmasını Allah’tan niyaz ediyoruz” dedi.

RAMAZAN’IN RAHMET VE BEREKETİ

Çok sayıda gönüllünün yer aldığı iftar programında çocuklarla yakından ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “Her sene Ramazan’ın 15’inde sizlerle bir araya geliyoruz. Sizlerle Ramazan’ın bereketini ve rahmetini taşıyoruz. Bu güzellikler sayesinde dünya daha yaşanabilir hal alacak ve daha güzel olacak. Dünyadaki masum coğrafyadaki kardeşlerimizin de barış ve huzur içerisinde yaşamasını arzu ediyoruz. Dünyanın neresinde bir zulüm varsa onu durduracak kudreti ve gücü nasip eyle diye dua edelim” şeklinde konuştu.

TAHİR BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

İHH Kocaeli İl Temsilcisi İsmail Yeşildal da yaptığı konuşmada, “Ayışığı Derneği ve İHH ile birlikte düzenlediğimiz bu programa katılımınız için teşekkür ederim.

Sosyal politikalar anlamında en iyi belediyenin Kocaeli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizi her zaman destekleyen Tahir başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.