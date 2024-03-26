Merttürk, Ağasarlılar'ın konuğu oldu

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk seçim çalışmalarına gece gündüz demeden aralıksız devam ediyor. CHP Kartepe SKM tarafından organize edilen programlar çerçevesinde yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Merttürk, bu akşam Kartepe Ağasar Kültür Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cengiz Yamaç ve dernek üyelerinin konuğu oldu. Sıcacık çayların eşlik ettiği, hoş sohbet bir ortamda gerçekleşen programda Merttürk, seçim beyannamesinde yer alan projelerinden bahsetti, dernek üyelerinin sorun talep ve önerilerini dinledi.

SÖZ VERDİ

Uzuntarla’da D-100 Karayolu üzerinde bulunan Kartepe Ağasar Kültür Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği'nin dernek binasında gerçekleşen programda Merttürk'e; CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak, İlçe Yöneticileri, CHP Kartepe SKM Başkanı Av. Başar Değer, SKM Üyesi Temel Ofluoğlu, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Ağasarlılara 5 yıl hatır oyunuza talibim diyerek destek isteyen Merttürk, ekibiyle birlikte çok çalışacaklarının sözünü verdi.

MERTTÜRK, "HOŞ SOHBETİNİZ, SAMİMİYETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Bizleri samimi ve bir o kadar da sıcak bir şekilde karşılayan Kartepe Ağasar Kültür Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cengiz Yamaç ve dernek üyelerine teşekkür ederim. İyi niyet ve güzel dileklerle çıktığımız bu hizmet yolunda hemşerilerimizin desteği ve teveccühü bize güç veriyor. Önemli olan konumumuz, yetkinliğimiz değil, yüreklerde olmamız. Bu akşam burada görüyorum ki sizlerin o güzel yüreklerinde yer edinmişiz. 5 yıl hatır oyunuza talibim. Sizlere söz veriyorum, ekibimle birlikte yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Umarım güzel işler yapmamıza vesile olursunuz. Hoş sohbetiniz, samimiyetiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Birliğiniz ve dayanışmanız daim olsun" diye konuştu. Merttürk konuşmasının ardından hemşerilerinin talep ve önerilerini dinledi, notlarını aldı, kendisine yöneltilen soruları da içtenlikle cevapladı.