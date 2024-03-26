Karabük’te KYK yurdunda kalan öğrenci intihar etti

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Karabük Safranbolu ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenci intihar etti.

İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü öğrencisi Berkay Yıldırım sahur vakti canına kıydı. Oda arkadaşları sahur için yemekhaneye inince üçüncü kattan aşağı atladı.

Yıldırım’ı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri ise 24 yaşındaki Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversite öğrencisinin sosyal medya hesabından fotoğraflarını sildiği de ortaya çıktı.Ayrıca Yıldırım'ın, sosyal medya hesabındaki biyografisine, "Umarım bu dünyadaki son günüm (26.03. 2024 01:30)" ifadelerini yazdığı da görüldü.