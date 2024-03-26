“Cumhur’un mührünü bir kez daha Gölcük’e vuracağız”

Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiği seçim çalışmalarında Şehitler Mahallesi’ndeki hemşehrilerini ziyaret etti. 31 Mart gecesi kutlayacakları zaferin ardından Gölcük’ün çifte bayram kutlayacağını söyleyen Başkan Sezer, “Bir kez daha Cumhur İttifakı mührünü rekor oyla Gölcük’e vurulacağınıza eminim” dedi.

BAŞARMAK BİZİM İŞİMİZ

1 Nisan’dan itibaren toplumun her kesimine yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “7’den 70’e herkesin daha mutlu ve huzurlu olduğu bir Gölcük hedefiyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Başarmak bizim işimiz. Çünkü Gölcük bilir, gerçek belediyecilik Cumhur İttifakı, gerçek belediyecilik AK Parti belediyeciliğidir” diye konuştu.