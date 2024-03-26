İYİ Parti Büyükşehir Adayından emeklilere söz

Emeklilere yönelik açıkladığı projelerle büyük bir yankı uyandıran İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, asgari ücretin altında maaş alan emeklilere her ay ‘3 Bin 800 TL’ destek vereceğini ve tüm emeklilere ulaşımın ‘ücretsiz’ olacağını açıklamıştı. Kocaeli’nin tüm ilçelerinde emeklilerden büyük bir ilgi gören Yıldıztekin, göreve geldiğinde emeklilerin sırtındaki yükü hafifleteceklerini ifade etti.

EMEKLİLERİMİZİN SIRTINDAKİ YÜKÜ HAFİFLETECEĞİZ

Emekli vatandaşların tercihi olan İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, “Emeklilerimiz, başımızın tacıdır. Açıkladığımız her bir projemi vaat değil, sözdür. Emekli vatandaşlarımızın sırtındaki yükü hafifletmek bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.