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İYİ Parti Büyükşehir Adayından emeklilere söz

‘Seçim için değil, geçim için siyaset’ diyerek yola çıkan İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, Kocaeli’de yaşayan emeklilerin umudu oldu. Emeklilere her ay ‘3 Bin 800 TL’ destek ve ücretsiz ulaşım sözü veren Yıldıztekin’e emeklilerden tam destek geldi.

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İYİ Parti Büyükşehir Adayından emeklilere söz
İYİ Parti Büyükşehir Adayından emeklilere söz
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Emeklilere yönelik açıkladığı projelerle büyük bir yankı uyandıran İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, asgari ücretin altında maaş alan emeklilere her ay ‘3 Bin 800 TL’ destek vereceğini ve tüm emeklilere ulaşımın ‘ücretsiz’ olacağını açıklamıştı. Kocaeli’nin tüm ilçelerinde emeklilerden büyük bir ilgi gören Yıldıztekin, göreve geldiğinde emeklilerin sırtındaki yükü hafifleteceklerini ifade etti.

EMEKLİLERİMİZİN SIRTINDAKİ YÜKÜ HAFİFLETECEĞİZ

Emekli vatandaşların tercihi olan İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, “Emeklilerimiz, başımızın tacıdır. Açıkladığımız her bir projemi vaat değil, sözdür. Emekli vatandaşlarımızın sırtındaki yükü hafifletmek bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.
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26 Mar 2024 - 12:26 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
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Spor - Doğru yoldasın devam et sayın bakanım başarılar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mart 13:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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