İzmit Belediyesi'nin doğalgazını kesen Fadime Coşkun AKP meclis üyesi adayı çıktı!

Belsalı - ee ne olmuş yani? bayanın partili olması mı mesele koskoca izmit belediyesinin doğalgaz borcunu aylardır ödememesi mi? siz önce izmiti borç batağına sokanları araştırın sahi izmit belediyesinin artık eski başkanı olan bayan nereli olduğunu hala hiç bir yere yazma cesareti gösteremiyor... sorsanıza kendisine nereli acaba gelin abla...