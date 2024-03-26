İzmit’in en eski AVM’lerinden olan Belsa Plaza’da belediyenin kullandığı kısımda doğalgaz kesildi. Belsa Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Coşkun İzmit Belediyesi’nin aidat borcunu ödemediğini ve bu yüzden doğalgazı kestiklerini belirtti. Ancak İzmit Belediyesi'nin doğal gazını seçimlere 5 gün kala kesen Fadime Coşkun'un AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı olduğu bir ortaya çıktı! Yönetmek istedikleri belediyenin doğalgazını AKP'li ismin kesmesi ise dikkat çekti
26 Mar 2024 - 12:29- Siyaset Güncelleme:
İzmit Belediyesi'nin doğalgazını kesen Fadime Coşkun AKP meclis üyesi adayı çıktı!
İzmit Belediyesi'nin doğalgazını seçime 5 gün kala kesen Belsa Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Coşkun'un AKP İzmit Belediyesi meclis üyesi Adayı olduğu öğrenildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Körfezli - Kesenmi suçlu faturayı ödemeyenmi bu ay işbankası kredi kartı borcunu ödemeyeceğim iş bankası yetkilisi CHP diyerek haber yapacağım
Belsalı - ee ne olmuş yani? bayanın partili olması mı mesele koskoca izmit belediyesinin doğalgaz borcunu aylardır ödememesi mi? siz önce izmiti borç batağına sokanları araştırın sahi izmit belediyesinin artık eski başkanı olan bayan nereli olduğunu hala hiç bir yere yazma cesareti gösteremiyor... sorsanıza kendisine nereli acaba gelin abla...
Esra Gözde - E...ödeseydi...
Ali Ekinci - Bunlarda ahlak utan ma olmayınca makam koltuk için yapmiyacaklari yok.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.