Şirintepe muhtar adayı Aydın Doğan, kesintisiz hizmet vaat etti

Güçlü bir aza ekibi kurduğunu söyleyen Şirintepe Mahalle Muhtar adayı Aydın Doğan, “Devlet ve eğitim kurumları ile yüksek işbirliği yapacağım, güçlü iletişim ve kesintisiz bir hizmet sunacağım. Söz veriyorum, 35 yıldır yaşamış olduğum Şirintepe mahallemize, yüksek komşuluk bilincim ile hizmet vermeye hazırım. Yakından bildiğim mahallemizin ihtiyaçlarını, geniş iletişim ağım, çalışma azmim ve siz değerli komşularımdan aldığım güven ile karşılayacağım” dedi.
MUHTAR ADAYI AYDIN DOĞAN’IN AZALARI
M.Koray URGANCI
Hikmet KILIÇ
Semra ALVER
Canan YILDIZHAN
Mine BAĞDAÇİÇEK
Kamile Tijen ÖZİSTEK
Aslı KAVAS
Kadir TOPSAKAL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.