26 Mar 2024 - 12:39- Siyaset G:

Şirintepe muhtar adayı Aydın Doğan, kesintisiz hizmet vaat etti

Seçim çalışmasına aralıksız devam eden Şirintepe Mahalle Muhtar adayı Aydın Doğan, herkesten destek istedi.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Şirintepe muhtar adayı Aydın Doğan, kesintisiz hizmet vaat etti mask
Şirintepe muhtar adayı Aydın Doğan, kesintisiz hizmet vaat etti
Haber albümü için resme tıklayın

Güçlü bir aza ekibi kurduğunu söyleyen Şirintepe Mahalle Muhtar adayı Aydın Doğan, “Devlet ve eğitim kurumları ile yüksek işbirliği yapacağım, güçlü iletişim ve kesintisiz bir hizmet sunacağım. Söz veriyorum, 35 yıldır yaşamış olduğum Şirintepe mahallemize, yüksek komşuluk bilincim ile hizmet vermeye hazırım. Yakından bildiğim mahallemizin ihtiyaçlarını, geniş iletişim ağım, çalışma azmim ve siz değerli komşularımdan aldığım güven ile karşılayacağım” dedi.

MUHTAR ADAYI AYDIN DOĞAN’IN AZALARI

M.Koray URGANCI

Hikmet KILIÇ

Semra ALVER

Canan YILDIZHAN

Mine BAĞDAÇİÇEK

Kamile Tijen ÖZİSTEK

Aslı KAVAS

Kadir TOPSAKAL

Şirintepe muhtar adayı Aydın Doğan, kesintisiz hizmet vaat etti
# yüksek, eğitim, hizmet

26 Mar 2024 - 12:39 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.360.795 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL