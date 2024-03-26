Şirintepe muhtar adayı Aydın Doğan, kesintisiz hizmet vaat etti

Güçlü bir aza ekibi kurduğunu söyleyen Şirintepe Mahalle Muhtar adayı Aydın Doğan, “Devlet ve eğitim kurumları ile yüksek işbirliği yapacağım, güçlü iletişim ve kesintisiz bir hizmet sunacağım. Söz veriyorum, 35 yıldır yaşamış olduğum Şirintepe mahallemize, yüksek komşuluk bilincim ile hizmet vermeye hazırım. Yakından bildiğim mahallemizin ihtiyaçlarını, geniş iletişim ağım, çalışma azmim ve siz değerli komşularımdan aldığım güven ile karşılayacağım” dedi.

MUHTAR ADAYI AYDIN DOĞAN’IN AZALARI

M.Koray URGANCI

Hikmet KILIÇ

Semra ALVER

Canan YILDIZHAN

Mine BAĞDAÇİÇEK

Kamile Tijen ÖZİSTEK

Aslı KAVAS

Kadir TOPSAKAL