"TİP TİP TİPSİZLER, ALLAH'SIZ KOMÜNİSTLER!' SÖYLEMİNDEN, "TEK ÇARE KOMÜNİSTLER"E

Türkiye Komünist Partisi Kocaeli İl Başkanı Önder Erginer ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı metal işçisi Aydener Aktaş gazetemizi ziyaret ederek, seçim öncesi projelerinden ve genel durumdan söz etti. TKP İl Başkanı Önder Erginer… Kendini şöyle tanıttı:

“Kente geleli 15 sene oldu. Ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır güzel. Elektrik mühendisiyim. 1 yıldır şantiyelerde çalışıyorum, inşaatlarda çalışıyorum. Dicle Üniversitesi mezunuyum. O yıldan bu yana örgütü mücadelesindeyim, parçasıyım. TKP'ye 2008'de katıldım. Diyarbakır'da. Bir dönem Mersin'e gittim çalışmaya.

-Siz kendiniz hiç aday oldunuz mu?

-Oldum. Geçen seçimlerde milletvekili adayıydım ben. Kocaeli'nin? Bundan önceki seçimlerde milletvekili adayıydım. Bu yerel seçimlerde aday değilim. İl başkanıyım. Diğer ilçelerde de adaylarımız var. Kocaeli'nin bütün ilçelerinde hem belediye başkanlıklarında hem de belediye meclislerinde adayımız var. Aynı zamanda Büyükşehir adayımız da var. Aydener Aktaş Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız zaten. Biz Kocaeli'nin tüm ilçelerinde, yerelde, büyükşehirde, belediyelerde kendi adaylarımızla giriyoruz. Kimi yerlerde daha yoğun gidiyor çalışmalarımız. Örgütümüzün güçlü olduğu yerlerde?

-Hangi ilçelerde fazlasınız? Bir de eski genel başkan Erkan Baş, şimdi Gebze adayı.

-TKP gönül öncülerindendi bizim için. Şu an Gebze'de yürüttüğümüz yoğun bir çalışma var bizim de.

-Bütün partiler içinde Gebze sizin için en büyük handikap olarak gözüküyor şu anda. Kendi içinizden gelen başkan. Ayrı bir tartışma konusu zaten.

-Sonuçta başarılar diliyoruz Erkan'a. O da aday oldu, çalışıyor vs. Bizim de kendimiz programımız, ilkelerimiz, çerçevelerimiz doğrultusunda biz de aday gösterdik. Bunun birçok sebebi var. Bu adaylık meselesiyle ilgili. Sadece Gebze değil her yerde var. Kocaeli'nin dışında Türkiye'nin her yerinde zaten. Parti'nin amblemi oy pusulalarında, belediye meclislerinde olsun, belediye başkanlıklarında olsun. Buna eş olarak Kocaeli'nde de benzer şekilde her yerde istisnasız seçime girdik. Kocaeli'nin bütününde var Türkiye Komünist Partisi. Kimi yerlerde daha güçlü hareket ediyoruz, daha örgütlü hareket ediyoruz. Kimi yerlerde güce orantılı olarak daha fazla ağırlık vermiyoruz. Ev toplantıları yapıyoruz. İzmit'te biraz daha rahatız. Alanda çadır açıyoruz. Gebze'de her gün açıyoruz. Standımız var Gebze'de. Fabrikalara gidiyoruz. İçeride sesleniyoruz fabrikalara. Ev ziyaretleri yapıyoruz. Benzer şekilde Dilovası'nda, Darıca'da, Çayırova'da, Körfez'de, Değirmendere'de olsun, Derince'de olsun. Elimizin uzandığı her yere aslında partinin siyasetini ulaştırmaya çalışıyoruz.

GENEL GÖRÜNTÜ İYİ

-İl başkan olarak genel görüntüyü nasıl görüyorsunuz? Halk AK Parti iktidarını istemiyor mu, bıkmış mı? Ya da oy verenler, “Bir daha oy vermem, keşke elim kırılsaydı oy vermeseydim” gibi meşhur laflar.

-Benim gözümle bakışım farklı, sizin de gazeteci olarak farklı olabilir. Genel seçimdeki hava ile yerel seçimlerdeki hava arasında çok büyük bir fark var. Bir kere memlekette seçim havası yok. O partilerdeki seçim havasını geçtim. İnsanlarda da bir heyecan yok. Mesela sandığa gitmek istemeyen çok fazla insanla karşılaşıyoruz. İster istemez çok fazla sokaktayız. Çok benzer şeyler söylüyor insanlar. Memlekete dair umudu kalmamış. Çünkü genel seçimlerdeki o tablo herkes şeyi çok daha rahat söylüyordu. “Bu sefer gidiyor Erdoğan” söylemi çok baskındı toplumda. Ama ona rağmen gitmedi Erdoğan. Herhalde tarihin en rahat seçimlerinden bir tanesine giriyor Erdoğan. O ister istemez toplumdaki şevki kırmış durumda. Bir de düzen siyaseti bir çok şeyi mahkum etti. Türkiye'de siyaset 5 senede bir. “Sandığa git oyunu at, gerisine karışma, ben halledeceğim” söylemi geçerli olduğu için. “Aman sokağa çıkma AKP'nin ekmeğine yağ sürersin. Aman bunu yapma AKP'ye yarar” söylemleri Erdoğan’a yarıyor. Muhalefet de kendini kandırıyor. Sokakta, “Bir şey olmaz. Zaten gitmiyor bu adam” söylemi çok fazla karşımıza çıktı. Yani bu genel seçimlerle, yerel seçim arasında diğer arkadaşlarımızla farklı farklı yerlerde çalışma yapıyoruz. Belki onlar da farklı bir şey varsa ilave ederler. Ama durum tablo biraz bu. Yani şu an baktığınız zaman, AKP'ye karşı en büyük muhalefet CHP. Ama Kocaeli özelinde CHP'nin kendisi de yok aslında. Hani genel seçimler vardı, 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler. Ben şimdi biraz zamanımı Gebze'de geçiriyorum. Hani az önce dediniz yani Gebze'de CHP'nin adayı yok. Ve Gebze'nin her yerinde İYİ Parti, AKP, Saadet, Yeniden Refah resmen şehri boğmuş yani. Her yerde afişler, pankartlar, sıra bayraklar vs. Hani o ikinci en büyük parti diyeceğimiz CHP, Gebze'de yok. Kocaeli’nin bütünü de öyle bu arada.

-Erkan Baş'ın olmasından nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyasi bir intihar olabilir mi? Erkan Baş bir genel başkan?

-Yani o kendi tercihleri tabii. Biz TİP özelinde bir şey diyemeyiz Erkan Baş'a. Sonuçta Milletvekili, Genel Başkan. Gebze'de belediye başkan adayı oldu. Kendi tercihi. Ama biz en başından beri şeyi söylüyorduk. Biz yakın zamanda basın toplantısı da yapmıştık. Adayları tanıttığımız toplantıda. Orada da dile getirmişlerdi bu soruyu. Demiştik Erkan Baş, CHP'nin adayı burada. Nail Çiller'in yerine Erkan Baş gelmiş oldu. Ve biz en başından beri şunu söylüyoruz: Erkan özelinde değil söylediğim şey. Türkiye'de işçi sınıfının, emekçi sınıfının siyasetinin bağımsız bir çizgide gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de özellikle bu yerel seçimlerde daha da baskın oldu. Sosyalist hareket Türkiye'de, CHP'nin ya da HDP'nin, Dem Parti'nin konumuna göre, belirleniş biçimine göre pozisyon alıyor. Biz bunun doğru bulmadığımızı söyledik. Defalarca söylüyoruz. Türkiye'de sosyalist hattın o anlamda bağımsız o ilkeleriyle birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada Türkiye'nin bütün yerlerinde Türkiye Komünist Partisi aday çıkardı. Türkiye'de sadece iki noktada başka siyasi partileri destekleme kararı aldı. Biz en başından beri aynı şeyi söylüyorduk. Bu ilkelerdir, adayların dürüstlük, temiz siyaset vesaire. Buna baktığımız yerlerde biz desteklemeye hazırız. Önceden söylemiştik ve bunu ilan da ettik. Mesela Hatay'ın Samandağ ilçesinde başka bir adayı destekliyor Türkiye Komünist Partisi. Aynı şekilde Artvin Kemalpaşa ilçesinde Sol Parti'nin adayını destekliyor. Biz bunu açıkladık, ilan da ettik. Bir sebebi vardır. Tabii ki de. En başından beri Türkiye Komünist Partisi şunu dedi: Biz Türkiye'de az önce bahsettiğimiz çerçevelerde çıkan adaylara gerekli şeyi yapacağımızı deklare etmiştik.

KADIKÖY VE FATİH MAÇOĞLU

-Son bir şey sorayım başkana geçmeden. Fatih Maçoğlu’nun Kadıköy adaylığı için ne diyorsunuz?

- Maçoğlu Türkiye Komünist Partisi'nin adayı. Bundan 10 sene önce Ovacık ile başlayan süreçle birlikte aslında o dostluğumuz, birlikteliğimiz pekişmiş oldu. Ovacık, 5 sene sonra Tunceli, şimdi de Kadıköy'e devam ediyor. Kadıköy tercihi aslında bizim istediğimiz bir yer değildi. Kadıköy'ü biraz aslında SMF ve Maçoğlu diretti. Biz hatta mesela Tunceli'ye devam etmesi gerektiğini söylemiştik. İlla batıda bir yer olacaksa bakılabilir gibi yerler. Ama Kadıköy sonunda olmaması gereken bir yer olduğunu söylemiştik. Hem Defne'de hem Kadıköy'de çok büyük iki yerde bir buluşma, halk buluşması yaptık Defne'de. Yunanistan Komünist Partisi'nin mevcut belediyesi de geldi oraya. Büyük bir halk buluşması yapıldı Defne'de. Kemal Okuyan da katıldı. Yine Pazar günü de aynı zamanda Kadıköy'de binlerce dostumuzun, yurttaşın katıldığı bir yürüyüş gerçekleşti. Seçimden önceki son hafta sonu. Çok güzel. Biraz daha zaman geçsin. Seçim zamanı göreceğiz.

BÜYÜKŞEHİR TKP ADAYI, ORDU FATSALI DEVRİMCİ İŞÇİ: AYDANER ATAŞ

-TKP Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Aydaner Aktaş. Sizin tanıyalım lütfen…

-Benim adım Aydaner Aktaş. Ordu Fatsalıyım. Gebze'de bir metal fabrikasında metal istasyonlarında çalışıyorum on sekiz yıldır. 2008 yılından beri partili mücadelenin içerisindeyim. Zaten gelenek olarak solcu bir ailenin çocuğuyum. Babam Fatsa'da, bu Terzi Fikrilerin 1978 seçimlerinde belediye başkanı olduğu dönemlerde o zamanki mücadeleyi veren öncü kişilerden bir tanesiydi. Yani aileden solcuyuz yani biz de. Çünkü emek-sermaye çelişkisi bize aileden öğretildi. Yaşadığımız coğrafyada bir yoksullar var, bir zenginler var. Bir de burjuva var. Yani dolayısıyla biz burada emeğin yanında yer almayı seçtik. Doğum tarihiniz, eğitiminiz, onların da başlangıcı. Doğum tarihim 1979. Eğitimim, lise mezunuyum ben. Hangi lise? Fatsa Lisesi. Fatsa'da bitirdim öğrenimi. 1996 yılında, malum İstanbul'da yoğun göçün olduğu dönemlerde biz de ailemizle birlikte İstanbul'a geldik. Küçükçekmece'ye. Ondan sonra ben 2006 yılında evlendim. 2007 yılından itibaren de Gebze'de yaşıyorum. Gebze'ye taşındım. İki çocuğum var. 2008 yılından beri de partili mücadele ettim. Fabrikada partiyi tanımama aracı olan Gebze'nin öncü işçilerinden bir tanesi vardı. Rahmetli Mustafa Tozkoparan. Bizi partiye tanıştıran oydu. 2008 yılından beri de partili mücadelenin içerisindeyim. Geçen dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Milletvekili adaylığımız vardı. Şimdi de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduk. Az önce de bahsettiğim gibi ülkede belediyecilik rant üzerinden yürüyor daha çok. Rant yoksa hizmet yok. Hizmet, rant müteahhitlere ve yandaşlara akan bir sistem var. Dolayısıyla burada hizmetin içerisinde halk yok. Halkçı politikalar hiç yok. Tamamen uzaklaştırılmış bir vaziyette. Dolayısıyla biz burada komünist belediyeciliği var etmek için öne çıktık. Böyle gelmez, böyle gitmez anlayışlarım var. Mücadele ettiğimiz gibi böyle gitmemesi için de kendimiz öne çıkıp mücadeleyi yürütmek için çaba sarf ediyoruz. Onun dışında Kocaeli gerçekten büyük bir işçi kenti. Kocaeli Türkiye'nin sanayisinin %13'ünü tek başına karşılayan bir il. Bu kadar alana olmasına rağmen, Türkiye'nin en borçlu belediyesinden bir tanesi. Bu nasıl oluyor? Çünkü daha çok hizmet, rant üzerine kurulduğu için belediye yol yapacak ki, belediye köprü yapacak ki, belediye müteahhitlere kaynak aktarsın. Bu yüzden oluyor. Küçük bir azınlık bu belediye mekanizmasının elinde bulunur. Sermaye destekliyor belediye başkan adaylarını. Sermaye partileri destekliyor. Sermaye desteklediği yerden de tabii ki rantını alacak. Sistem böyle kurulmuş, böyle yürüyor. 80 öncesi işçi kenti, 80 sonrası patron kenti olan bir ildeyiz. Bunu siz de yaşamışsınız. Bu tabloyu kabul edemeyeceğimizi düşündüğümüz için siyaseten burada bir ağırlık koymaya çalışıyoruz. Şu an Kocaeli gerçekten nüfusu bakımından sanırım 1 milyon 536 bin civarında seçmen var. Bu kadar seçmen var. Biz bu tablo karşısında kazanma şansından biraz uzağız. Ama şunu var etmeye çalışıyoruz: Bu işçi kenti Kocaeli'nde garip bir durum hakim. Fatsa örneğini verdim ben. Orada 1979'da belediyeyi kazandıklarında devrimciler, bir tohum ekmişlerdi. Orası küçük Moskova olarak anılıyordu. Şimdi yakın tarihe geldiğimizde de, Ovacık deneyimiyle başlayan ve Tunceli'ye devam eden aslında komünistler de yerel yönetimler de kendilerini gösterebilir. Buraları da alabilir. Hayal değil bu. Aslında gerçek. Dolayısıyla buralarda biz de bu işçi kenti Kocaeli'nde, buralara komünist belediyeciliğe dair, komünizm fikrine dair bir tohum ekiyoruz şu anda. Bunun meyvesini alacağız bu seçimden sonra. Muhtemelen birkaç yerde partimiz önde gidiyor seçimlerde. Birkaç yeri belediyeye aldıktan sonra, buralarda halkımızın bize dönük ilgisinin artacağını düşünüyoruz. Çünkü biz seçimden ziyade daha çok ne kadar insana temas etmişiz, ne kadar işçiyle kol kola girmişiz, ne kadar insanı mücadeleye ortak edebilmişiz, bunu gözlemliyoruz. Çünkü düzen siyaseti insanlara diyor ki: “eş yılda bir oy ver kardeşim. Gerisine karışma, sorgulama, itiraz etme!”. İtiraz ettiğiniz zaman devlet sopasıyla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla örgütlü bir toplum yaratmak bizim ilk önceliğimiz. Çünkü sömürünün olduğu yerde, toplum sessiz kaldığı ortamda, sömürüyü öteleyemezsiniz. Dolayısıyla toplumu ayağa kaldırmak biraz da bu hırsızlığa, bu yağma düzenine karşı toplumu ayağa kaldırmaktır. Dolayısıyla bizim kazandığımız yerlerdeki komünist belediyeler, bizim hayalini ve özgürlüğünü duyduğumuz sosyalist topluma geçişim kaleleri olacak. Dolayısıyla biz halka gerçek anlamda halktan yana politikaların var edilmesi gerektiğini, zenginliği yaratanların zenginlikten yararlanması gerektiğini anlatıyoruz. Neden küçük bir azınlık bu zenginliklerden payını alıyor? Halk yok içerisinde. Çünkü sermaye siyasete egemen oldukça yönetime de egemen oluyoruz. Hem paraya hakimler, hem yönetime hakimler. Dolayısıyla bu tablodan çıkılması lazım. Yani siyasetin finansmanını zenginler yaparsa, halk olmaz bunun içerisinde. Birilerini kayırma üzerine kurulan bir sistem var. Dolayısıyla bununda karşısında yer aldık. Şimdi çalışmalarımızda da hiç ummadığımız kesimden insanlar destek veriyorlar bize. Bıkmışlar artık. Bu ülkedeki sağcı gidişler, bu dinci gidişler toplum bıkmış gerçekten. Artık yeter !.. Boğazına kadar gelmiş insanların. Hatta pazar günü Gebze'de çalışmamızı yaptığımızda, çok ilginç bir kişi geldi yanıma. Dereboğazı'nda yaşadığını söyleyen, aslında kendisinin ülkü ocaklarına yetiştiğini söyleyen, çok da bedel ödediğini söyleyen kardeşimiz “Ama yıllarca bizi kandırmışlar. Gerçek vatansever sizlermişsiniz. Bize vatanseverlik gazı verip, kullandılar. Bunların siyasetinde rant yoksa hiçbir şey yoktur. Rant'a da dayalı bir anlayış var ve bizi orada maşa olarak kullandılar. Oyum sizindir. Yani gerçekten çok böyle siyaseten bizim çok karşımızda olan insanlar da olumluyorlar bizi. Komünistleri yıllardır karaladılar. Komünistler dinsiz dediler, bir sürü saçma sapan suçlamalar getirdiler. Ama ülkemiz yakın zamanda çok ciddi bir deprem yaşadı. Bu depremden önce komünistler gitti oraya. Hemen yapılanmayı kurdular.

“TİP TİP TİPSİZLER, ALLAH’SIZ KOMÜNİSTLER”…

-Burada bir araya girmek için bunu sormak istiyorum. 80'in öncesinin bir şey slogan vardı: “TİP TİP TİPsizler, Allahsız Komünistler!” Diye. Şimdi TİP de var, komünist de var. Çaresiz vatandaş sokağa döküldü. Tek bir parti yok, birçok sosyalist parti var.

-Siyaset olarak biraz kirlenmişlik var solda. Çünkü solun olmazsa olmaz değerleri var. Sol emekten yana tavır alır. Sermayeyi karşısına alır, emperyalizmi karşısına alır. Düzen partileriyle ittifak kurmaz. Çünkü düzen zaten emperyalizme yedeklenmiş. Sermayeyle kol kola bir yapı var. Dolayısıyla bunun yanında yedeklenen, bunun yanında konumlandıran, kendisini yok, ama “Meclise vekil sokalım” diye bazı şeyleri görmezden gelerek, solu kirlettiler. Burada halk biraz ilkelere bakar. İlkeler sol için çok önemli. Siyaset bugün çok ilkesizleşti. İlkeli duran sıçrama yaşar. Biz 2013 yılında partimiz bölünmeden önce aslında biz o sıçrama eşiğine gelmiştik. Ve maalesef içeriden veya dışarıdan bir şeyle partimizin o gücü dağıldı. Ama biz yolumuza devam ediyoruz hala. Dolayısıyla tutarlı bir çizgide devam ediyoruz. Hiçbir düzen partisine bulaşmadan, düzen siyasetine bulaşmadan. Çünkü hiçbir güce yaslanmadan. Çünkü bizim dört tane ilkemiz var partimiz olarak. Diyoruz ki laikliği savunacağız. Amasız fakatsız. Çünkü bizler için ekmek su kadar önemli bir değerdir. Herkesin inancı kendine. Bunu din olgusu ağızda dolaştıkça toplumda sömürü katlanıyor. Hırsızlık artıyor. Kadın tecavüzü artıyor. Çocuk katilliği artıyor. NATO'ya karşı olacağız. İşçi sınıfı siyasetini hiçbir düzen partisine bulaştırmadan yönümüz net olacak, buna karşı. Yani bugün seçim döneminde devrimcileri unutup, seçim döneminde sosyalist hedefleri unutup, sosyalist olmayan bir partinin yanında sırf meclise insan sokayım diye yer alırsanız birbirinizden taviz verirsiniz.

-TKP dışında sosyalist parti yoktur diyebilir misiniz?

-Diyemeyiz tabii ki, herkesin çizgisi kendisi.

-Herkesin kendine göre sosyalizm olur mu, komünizm olur mu?

-Olmaz tabii ki. Ama herkesin yöntemi farklı, çizgisi farklı. Ama biz bağımsız siyasi hattımız, sosyalistlerin bağımsız siyasi hattını savunmadan yanayız. Çünkü sosyalistler toplandığımızda ülkede çok farklı araştırmalar var. Ama toplamımızın oyu zaten yüzde iki civarında. Ama Türkiye'de komünistlere dönük, sosyalistlere dönük bir kabul onaylanmış bir hakkı var. Komünistler çalmaz, hırsızlık yapmaz. Hatta en karşısındaki insanlar bile “Komünistler iyi insandır. Gerçek anlamda vatansever bunlardır” diyorlar. Az önce yerel seçimlerde çalışmamızı yaparken verdiğim örnek gibi, ülkücü çevreden bile komünistlere dönük olarak ‘Hırsızlık yaptı” diye söyleyemezler. Kötü insan olduğunu söyleyemezler. Çünkü siyasetimizin temeline biz insanı koyuyoruz, rantı değil. Dolayısıyla ayrışıyoruz diğerlerinden, düzen partilerinden.