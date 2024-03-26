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Adana'da deprem!

AFAD verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Adana'da deprem! mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.04 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
# acil

26 Mar 2024 - 13:10 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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