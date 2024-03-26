LEKTİNDEN NASIL KORUNURUZ?

A. Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

Daha önce antibesinler arasında lektinden söz etmiştik.

Lektin en çok baklagillerde bulunuyor. Bezelye, gece gölgesi ya da patlıcangiller ailesinden sebzeler; patlıcan, patates, domates, biber ile tahıllar hatta karabuğday bile bol lektin içeriyor.

Biz karabuğday unu alacak olursak filizlendirilmiş olanını tercih ediyoruz çünkü filizlendirmek lektini azaltıyor. Zaten pişince de hiç rahatsızlık vermiyor.

Atalarımız baklagilleri akşamdan suya koyar öyle pişirirlermiş. Lektinden haberleri yoktu ama gaz yapmasın diye öyle yaptıklarını söylerlerdi. Tespitleri çok doğru lektinin verdiği rahatsızlık belirtisi gaz ve şişkinlik.

Biz de büyüklerimizden gördüğümüzü bugünün bilgileri ile birleştiriyoruz.

Kuru fasulye ve nohutu 48 saat, mercimeği 24 saat suda bekletiyoruz. Suyunu 7-8 saatte bir değiştiriyoruz. Son 24 saat suya sirke ilave ediyoruz. Bu şekilde beklettikten sonra düdüklü tencerede pişiriyoruz. Böyle yapınca bizi hiç rahatsız etmiyor. Okuduğumuz yazılarda pişirmenin lektini neredeyse tamamen giderdiği yazıyor.

2017 yılında Dr. Steven Gundry’nin Plant Paradox (Türkçe’ye Besin Paradoksu olarak çevrildi) kitabı çıkınca bir grup lektinsiz beslenmeyi savunmaya başladı. Ancak diğer bir grup da lektinden zengin yiyeceklerin aynı zamanda çok yararlı besinler içerdiğini, o nedenle bu gıdaların tamamen beslenmeden çıkarılmaması gerektiğini çeşitli araştırmalara dayanarak söylüyor. Hatta lektinin antikanser özellikleri nedeniyle kanser tedavisinde kullanılması konusunda araştırmalar yapılıyor.

Antibesinlerin zararlarını bahane ederek sebze yemeyip hayvansal gıdalarla beslenenler olduğunu görüyoruz. Ancak bizim beslenme konusunda okuduklarımızda beslenme bitkisel ağırlıklı olursa, hayvansal gıdalara da az miktarda yer verilirse sağlık açısından en iyi olur deniyor. Gökkuşağı beslenmesi denilen değişik renklerdeki sebze ve meyveleri korkmadan yiyoruz.

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Kaynak: https://foodrevolution.org/blog/the-truth-about-lectins/