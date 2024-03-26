Başkan Söğüt, “Aynı aşk ve heyecanla çalışacağız”  

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, dur durak bilmeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Önceki gün de Başkan Söğüt ilk olarak AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ile birlikte Körfez Kafkas Kültür Derneği’ni ziyaret etti. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Söğüt, “Farklı renkleri ve kültürleriyle Körfez’i birlikte yönettiğimiz kıymetli hemşehrilerimizle aynı aşk ve heyecanla yola devam” dedi.

SAMİMİ SOHBETLER GERÇEKLEŞTİ

Daha sonra Körfez Kırım Tatarları Derneği’ni ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, dernek başkanı Hilmi Özdilek ve yönetimine hoş karşılamalarından ve samimi sohbetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Söğüt daha sonra Barbaros Mahallesi Gönüllüler Derneği’ni ziyaret etti. Burada hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Söğüt, samimi ortamda sohbet gerçekleştirdi.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Söğüt daha sonra Körfez Vanlılar Derneği’ni ziyaret etti. Vanlılarla bir araya gelen Başkan Söğüt, “31 Mart Seçimleri için bizlere verdiğiniz deste için teşekkür ediyorum. 31 Mart’tan sonra da aynı aşk ve heyecanla Körfez’e hizmet ve eserler kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.