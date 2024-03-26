Hürriyet: Kadim Manav Kültürü burada tanıtılacak



Kentimizdeki sivil toplum kuruluşları ve derneklerin çalışma koşullarını kolaylaştırmak amacıyla daha önce Balkan Dernekleri Yerleşkesi ve Dernekler Yerleşkesini hayata geçiren İzmit Belediyesi, İzmit’e şimdi de Manav Kültür Evi’ni kazandırdı. Sepetçi Mahalle Konağı revize edilerek Manav Kültür Evi’ne dönüştürüldü. Yerleşke her ayrıntısıyla Manav kültürünü yaşatacak. Manav Kültür Evi geçtiğimiz gün yoğun katılımla hizmete açıldı.

GENİŞ KATILIM

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker, CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı, DEVA Partisi Kandıra Belediye Başkan Adayı Kadir Özdemir, Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Federasyonu Başkanı İsmail Kösen, Sakarya Yerel Kültür Derneği Genel Sekreteri Hidayet Yiğit, Kocaeli Manav Kültürü Dernekleri Federasyonu Başkanı Şükrü Başaran ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“GELECEK KUŞAKLARA BU KÜLTÜRÜ AKTARMALIYIZ”

Açılışta konuşan Başkan Hürriyet, “Manav kültürünü önemsiyoruz. Bu kentin kadim geleneklerini içinde barındıran müstesna bir kültür. Elimizden geldiği kadar bu kentin geleneklerini yaşatmaya çalışıyoruz. Gelecek kuşaklara bu gelenekleri aktarmaya çalışıyoruz. Manav kültürü toprakla büyüyen ve tüm Anadolunun zengin bir mirası. Bu mirası güçlendirmek için manav derneklerimiz ve federasyonumuzla birlikte bir çalışma içerisindeydik.



MÜZE – RESTORAN KONSEPTİNE SAHİP

Bu kültür bu toprakların hikayesini anlatıyor. Bu Kültür evi Manav kültürünün mimarisini, canlı tarihini, el sanatlarını ve sosyal yaşamını bir araya getiriyor. Kocaeli’de manav kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu düşüncesiyle bu çalışmayı başlattık. Bu sebeple açtığımız Manav Kültürü Sergimizin de geçmişimizin derinliklerine yolculuk sunacaktır. Manav kültürü mimari yapılarıyla da zengin bir kültürü barındırıyor. Burası yaşayan bir müze – restoran olan önemli bir merkez. Köylerimizdeki geleneksel evlerin de tasarımını barındırıyor burası.



“BU LEZZETLERİN YAYGINLAŞMASINI İSTİYORUZ”

Bu sergide manav kültürünün günlük yaşamına odaklanarak insanların doğayla uyumlu yaşam biçimlerini göstermek istedik. Kaldırik, dartı, kaz ayağı, mancarlı pide ve manav lokumu gibi bu toprakların bereketli ürünleri de coğrafyamızın kadim geleneğinin en önemli örneği. Bu lezzetler aynı zamanda ekonomik bir katma değer yaratma potansiyeli de barındırıyor. Bu lezzetlerin yaygınlaşmasını istiyoruz. Biz Gülümse Kafe’de özellikle mancarlı pidenin tanıtımını yapıyoruz.



“CANLI BİR KÜLTÜR MERKEZİ”

Ayrıca ketenin tohumdan dokumaya uzanan yolculuğu ve doğanın uyumunun bir göstergesi olarak da sergimizde ayrı bir yer bulunuyor. Ülkemizde Dış İşleri Bakanı olarak görev yapan ve kendisi de Manav olan değerli büyüğümüz Turan Güneş’in eşyaları ve masası da sergimizde yer alıyor. Onun eşyalarını sergimize bağışlayan değerli ailesine çok teşekkür ediyorum. Burada manav büyüklerimizin torunlarına eski çocuk oyunlarını öğreteceğiz. Burası aynı zamanda manav düğünlerinin yapılacağı ve genç kızlarımızın fırında mancarlı pide pişirmeyi deneyimleyecekleri canlı bir kültür merkezi oluşturmuş olduk.



“HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

Bu kültür evinin her bir parçasında atalarımızın emeğini doğa ile kurdukları bağı hissedecek herkes. Bu kültürel miras geleceğe yönelik umutlarımızı besleyecek. Tüm vatandaşlarımızı bu sergiye ve eşsiz manav kültürünün bir parçası olmaya davet ediyoruz. Bu tesiste emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, manav derneklerimize, federasyonumuza, hemşerilerime çok teşekkür ediyoruz. Manav Kültür Evimiz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“KÜLTÜRÜMÜZ AYNI ÇATI ALTINDA TOPLANDI”

Programda konuşan Kocaeli Manav Kültürü Dernekleri Federasyonu Başkanı Şükrü Başaran, “Bizim misyonumuz halkımızın sesi olmaktır. Bu konudaki faaliyetlerimiz devam etmektedir. Geçmişten geleceğe köprü gören kültürümüz bizi aynı çatı altında toplamaktadır. İzmit Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz Manav Kültür Evi’ni açıyoruz. Yerleşkemiz toplamda 2200 metrekare olup 600 metrekaresi kapalı alandır. Kültür evimiz 2 kattan oluşuyor. Alt katta mutfağımız ve müzemiz bulunuyor. Üst katta ise restoran ve idari kısımlar yer alıyor.



HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİ

Kültür evimizde manav örf ve adetlerini gelecek nesillere aktarmak için yaşayan bir müze olacak. Burada ayrıca manav soframız bulunacaktır. Kültürümüz bizim için çok değerlidir. Manav kültürüne verdiği destekten dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Birlikte olduğumuz sürece kuvvetliyiz. Yerleşkemiz hepimize hayırlı olsun” dedi.



DÜNDEN BUGÜNE MANAV KÜLTÜRÜ SERGİSİ

Tahsisi Kocaeli Manav Kültürü Dernekler Federasyonu’na yapılan Manav Kültür Evi, doğanın içinde huzurlu köy yaşamını ve geleneksel zanaatların bir örneği olan keten üretiminin izine sürükleyen ‘Manav Kültür Evi ve Dünden Bugüne Manav Kültürü Sergisi’ ile birlikte açıldı. Sergi, Kocaeli’nin zengin kültürel mirasına sürdürülebilir köy yaşamına odaklanarak, köy malzemelerinin sunduğu benzersiz deneyimi keşfetmeye olanak tanıyor.