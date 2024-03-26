Ekrem İmamoğlu’ndan,  Balıkçı’ya tam destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, Kocaeli’nin önemli ilçelerinden biri olan Körfez’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı’ya tam destek verdi. İmamoğlu, Balıkçı ile bir araya gelerek Körfez’in kendileri için de değerli bir ilçe olduğunu belirtti ve başarılar diledi. Seçim sürecinde ve sonrasında da Körfez’e destek olacaklarını vurgulayan İmamoğlu, Körfezli hemşerilerini Balıkçı’ya destek vermeye çağırdı.

KÖRFEZLİ HEMŞERİLERİNDEN DE BALIKÇI’YA DESTEK VERMELERİNİ İSTEDİ.

İmamoğlu, Körfez’in potansiyelini ve önemini vurgulayarak, ilçenin gelişimine katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Balıkçı’nın Körfez’e yapacağı hizmetlerin ilçenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını belirten İmamoğlu, Körfez’in daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

İmamoğlu, Kocaeli’nin ve Körfez’in sorunlarını yakından takip ettiklerini ve çözümü için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Körfez’in gelişimine ve refahına katkı sağlamak için işbirliği içinde olacaklarını belirten İmamoğlu, Körfezli hemşerilerinden de Balıkçı’ya destek vermelerini istedi.