Özlü: Başiskele’ye yeni, modern kapalı pazarlar kazandıracağız  

PAZARLARI GEZDİ

31 Mart Yerel Seçimine sayılı günler kala rehavete kapılmadan Başiskele’de seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AKP ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M.Yasin Özlü, kentte sıkılmadık el, çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmıyor. Bu kapsamda Yasin Özlü, AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya ve yönetici kadrolarıyla birlikte ilçede kurulan semt pazarlarını gezdi.

YOĞUN İLGİ VARDI

Her gittiği yerde yoğun ilgi ve samimiyetle karşılanan Cumhur İttifakı Adayı Yasin Özlü, gittiği pazar yerlerinde hemşehrilerinin büyük teveccühünü topladı. Özlü, ziyaretlerde esnaf hemşehrilerine hayırlı işler, bol kazançlar dilerken, alışverişe gelen vatandaşlarla da hasbihal etti.

YENİ PAZAR MÜJDESİ

Pazarcı esnafı ve halkla fikir alışverişinde bulunan Yasin Özlü, “Önceki dönemde olduğu gibi Başiskele’mize yaraşır, modern kapalı semt pazarları kazandırmaya devam edeceğiz. Esnafımız da vatandaşımız da daha rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde alışverişlerini yapabilecek. Planlarımızı ilçemizin 50 yıllık, 100 yıllık geleceğini düşünerek yapacağız” dedi.