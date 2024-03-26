Özlü: Başiskele’ye yeni, modern kapalı pazarlar kazandıracağız  

PAZARLARI GEZDİ
31 Mart Yerel Seçimine sayılı günler kala rehavete kapılmadan Başiskele’de seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AKP ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M.Yasin Özlü, kentte sıkılmadık el, çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmıyor. Bu kapsamda Yasin Özlü, AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya ve yönetici kadrolarıyla birlikte ilçede kurulan semt pazarlarını gezdi.
YOĞUN İLGİ VARDI
Her gittiği yerde yoğun ilgi ve samimiyetle karşılanan Cumhur İttifakı Adayı Yasin Özlü, gittiği pazar yerlerinde hemşehrilerinin büyük teveccühünü topladı. Özlü, ziyaretlerde esnaf hemşehrilerine hayırlı işler, bol kazançlar dilerken, alışverişe gelen vatandaşlarla da hasbihal etti.
YENİ PAZAR MÜJDESİ
Pazarcı esnafı ve halkla fikir alışverişinde bulunan Yasin Özlü, “Önceki dönemde olduğu gibi Başiskele’mize yaraşır, modern kapalı semt pazarları kazandırmaya devam edeceğiz. Esnafımız da vatandaşımız da daha rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde alışverişlerini yapabilecek. Planlarımızı ilçemizin 50 yıllık, 100 yıllık geleceğini düşünerek yapacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Koyu Akpli̇ - 5 SENEDİR NEDEN KAZANDIRMADIN BAHÇECİK HALA CAMİNİN ALTINDA KURULUYOR PAZAR BIRAK BU İŞLERİ İLK GELDİĞİNDE DE ''ULAŞIMDAN GELİYORUM TRAKİF İŞİ BENİM İŞİM HALLEDECEM'' DEDİN HİÇ BİR ŞEY YAPMADIN YETER ARTIK SANA İNANMIYORUZ BIRAKIN ARTIK HALKI KANDIRMAYI 5 SENE BABANIN ÇİFLİĞİNDE Mİ YATTIN DA SEÇİM GÜNÜ GELDİ ÇALIŞMA AŞKI VE PROJELER ÜRETMEYE BAŞLADIN İNŞALLAH KAZANAMAZSIN İNŞALLAH HELE Kİ O MECLİS ÜYELERİNİ ÇOK MU ARADIN SENDEN BAŞKAN DEĞİL MUHTAR BİLE OLMAZ AKP'NİN RÜZGARIYLA BİR YERLERE GELDİN BIRAK ARTIK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.