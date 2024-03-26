Ömeroğlu’ndan büyük mitinge davet

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’de gerçekleştireceği mitinge tüm Dilovalı hemşerilerini davet eden Cumhur İttifakı AKP Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu, “ Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şehrimize teşrif ediyor. Şehrimize, ilçemize ve hemşerilerimize hizmet etmek için çıkmış olduğumuz kutlu hizmet yolculuğumuzu Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürdürüyoruz. 28 Mart 2024 Perşembe günü, saat 15.00’te Kocaeli Kongre Merkezi Miting alanında Cumhurbaşkanımızın mitingine katılımın her zamanki gibi yoğun olmasını bekliyoruz. Dilovası halkı 2002’den bu yana çok büyük destekler verdiği liderimizi Perşembe günü bir kez daha kucaklayacağına inanarak tüm Dilovalı hemşerilerimizi, “Gerçek Belediyecilik” anlayışında kenetlenmek üzere, Cumhurbaşkanımızı coşku ve heyecanla dinlemeye davet ediyorum.” dedi.