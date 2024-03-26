CHP'li Kanko'dan İçişleri ve emniyet seçimleri manipüle ediyor iddiası!

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir gibi illerde emniyet birimlerinin iş insanlarından gıda kartı talebinde bulunarak, bu kartları Ak Parti İl ve İlçe teşkilatlarına vatandaşa dağıtılması adına verdiği yönündeki şikayetleri gündeme getiren CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, yaklaşan yerel seçimler öncesi kritik önemdeki illere yönelik devlet gücünün kolluk kuvvetleri üzerinden baskı unsuru olarak kullanılması yönünde iş insanlarından gelen şikayetleri Meclise taşıdı.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bu skandal iddiaları derhal kamuoyuna açıklanmasını isteyen Kanko, yerel seçimleri manipüle etmeye yönelik İçişleri Bakanlığı üzerinden kurulan baskılarla ilgili gelen şikayetlerin yer aldığı yazılı soru önergesinde şu ifadelere yer verdi; “Yaklaşan yerel seçimler öncesi İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir gibi illerde emniyet birimlerinin iş insanları üzerinde baskı kurarak siyasi amaçlar için gıda kartı talep etmesi ve bu kartları AKP İl ve İlçe başkanlıkları üzerinden siyasi menfaatler doğrultusunda vatandaşa dağıtımını sağlaması ile ilgili iddia ve şikayetlerin soruşturulması adına; Bu skandal iddiaların kamuoyunda oluşturduğu endişeyi göz önünde bulundurarak, konunun açıklığa kavuşturulması ve kamu vicdanının rahatlatılması amacıyla Bakanlığınıza yönelttiğim soruların şeffaf bir şekilde cevaplandırılması büyük önem arz etmektedir” dedi.

Kanko, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması için verdiği önergede şu önemli soruların cevabını aradı;

Yaklaşan yerel seçim öncesi, emniyet birimlerinin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir gibi illerde iş insanlarını ziyaret ederek BİM, A101, ŞOK gibi marketlerden 1000 veya 1500 adet gıda kartı almaları yönünde baskılar yaptığı ve bu kartların AK Parti il ve ilçe teşkilatları aracılığıyla siyasi rant devşirmek amacıyla vatandaşlara dağıtıldığı yönünde tarafıma gelen şikayetler konusunda, İçişleri Bakanlığı olarak emniyet birimlerinden bu yönde herhangi bir sözlü veya yazılı talepte bulundunuz mu?

Bu faaliyetlerin yasal bir dayanağı var mıdır? Bu tür taleplerin hangi yasal veya idari düzenlemelere dayandırıldığı konusunu açıklar mısınız? Maddi taleplerle iş insanlarından siyasi amaçlarla finansal katkı talep etmek ve bunu siyasi iktidar için kullanmak, seçimlere doğrudan ve dolaylı müdahale ortamını kolluk kuvvetleri üzerinden oluşturmak, Bakanlığınızın etik kuralları ve mevzuatı içinde nasıl bir yer tutmaktadır?

Emniyet birimlerinin siyasi partiler lehine bu tür faaliyetlerde bulunmasının, devletin tarafsızlığı ilkesi ile nasıl bağdaştırıldığı konusunda Bakanlığınızın bir değerlendirmesi olacak mı?

İş insanlarının tarafıma ilettiği bu iddialar ve şikayetler üzerine Bakanlığınız herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatacak mıdır? Daha önceden başlatılmışsa, bu işlemler nelerdir?

Bakanlığınız, emniyet birimlerinin her türlü siyasi etkiden uzak durarak, yalnızca kanunlar çerçevesinde ve kamu düzenini sağlama adına öncelikli olarak kendi görev ve yetki alanına odaklanmasını nasıl garanti altına almaktasınız?

Emniyetin görevi, hükümetin veya herhangi bir siyasi iktidarın "değirmenine su taşımak" şeklinde bir faaliyet içinde olması mıdır? Polis teşkilatımızın, iktidar partisinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiği ve bu tür siyasi faaliyetlerde bulunduğu iddiaları hakkında Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Var ise bu konuda alınan önlemler nelerdir? Bu konuda Bakanlığınızın görüşü nedir?

İçişleri Bakanlığı'nın, emniyet teşkilatının siyasi bir araç olarak kullanıldığı iddiaları karşısında herhangi bir iç denetim veya soruşturma başlatıp başlatmadığı; başlatıldıysa bu soruşturmaların sonuçları nedir?

İş insanlarından siyasi amaçlarla finansal katkı talep etmek, Bakanlığınızın etik kuralları ve mevzuatı içinde nasıl bir yer tutmaktadır?