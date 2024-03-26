İflas eden Türk tekstil markası sudan ucuza satıldı

Bursa merkezli Türk tekstil şirketi Fun Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, iflas etmesinin ardından beklenmedik bir fiyata satışa çıkarıldı.
Şirket, asgari ücretin altında bir bedelle, yalnızca 7 bin 500 TL’ye yeni sahibini buldu. Bu satış fiyatı, piyasadaki yaklaşık 3 gram altın değerine eşdeğer olup, sektörde şaşkınlık yarattı.
Küresel ekonomik krizin etkileri, koronavirüs pandemisi ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylarla daha da derinleşti. İsrail’in Gazze’ye saldırıları da ekonomik zorlukları artıran faktörler arasında yer aldı.
1995’ten beri faaliyet gösteren ve Bursa’nın tanınmış firmalarından olan Fun Tekstil, 2021’de iflas etti ve marka hakları açık artırmayla satışa sunuldu. Bursa İflas Dairesi tarafından duyurulan açık artırmada, marka için tek bir teklif geldi ve 7 bin 350 TL’ye alıcı buldu.
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Fun Tekstil’in borca batık durumu nedeniyle iflasını ilan etti ve konkordato komiseri Neslihan Yılmaz’ın görevine son verildiğini duyurdu. İflas kararı, ilgili yasal süreçlerin sona erdiğini de belirtti.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandaş - iflas eden ve borcu olan bir şirketi kimse almaz. belliki kapalı kapılar arkasında birşeyler dönmüş. yakında kokusu çıkacaktır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.